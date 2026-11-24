سلّم طارق محمد سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، عقود الدفعة الخامسة من الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم»، للتعيين بوظيفة معلم مساعد بإدارات أبوتشت وفرشوط ودشنا التعليمية، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على استكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور محمد حمدان، مدير إدارة الموارد البشرية، عماد فارس، مدير إدارة الشئون القانونية، محمد رشوان، مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي.

وعلى هامش تسليم العقود، حرص مدير المديرية على عقد لقاء مع مجموعة من المعلمين الجدد خلال استكمال إجراءات التعاقد، رحّب خلاله بانضمامهم إلى المنظومة التعليمية، واطمأن على انتظام الإجراءات وتيسيرها، مؤكدًا أن هذه الدفعة تمثل إضافة جديدة للكوادر البشرية بمدارس المحافظة، وتسهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد سعد الدين، بأن المعلم يمثل الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط والإخلاص في أداء الرسالة التعليمية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والعمل بروح الفريق والتعاون مع الزملاء والقيادات المدرسية، فضلًا عن الحرص على تنمية القدرات المهنية ومواكبة المستجدات التربوية والتعليمية، مع الالتزام الكامل ببنود التعاقد.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، أن توزيع المعلمين الجدد سيتم داخل إداراتهم التعليمية، وفقًا للاحتياجات الفعلية، وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والرضا الوظيفي للمعلمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مطمئنًا المعلمين إلى أن استلام العمل سيكون في موعد أقصاه بداية الشهر المقبل.

ووجّه سعد الدين، الشكر للجنة المشرفة على إجراءات التعاقد، مثمنًا جهود أعضائها في تنظيم العمل وإنجاز الإجراءات وتيسيرها أمام المعلمين الجدد، وحرصهم على أداء مهامهم بالدقة والسرعة المطلوبة، بما يضمن استكمال إجراءات التعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.