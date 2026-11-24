أكد النائب حسام سعيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة، الذي شارك فيه بصفته وكيل اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة أمس، ناقش عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير البنية التحتية الرياضية، وفي مقدمتها وضع ضوابط موحدة لسلامة الملاعب الخماسية، وبحث إنشاء كيان وطني متخصص في إنشاء وصيانة ملاعب كرة القدم.

وقال سعيد في بيان له اليوم، إن المناقشات أمس عكست أهمية الانتقال بملف المنشآت الرياضية من مجرد التوسع في إنشاء الملاعب إلى بناء منظومة متكاملة تضمن جودة التنفيذ وسلامة التشغيل واستدامة الصيانة، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين والجماهير يجب أن تكون شرطًا أساسيًا في أي مشروع رياضي، وليست مجرد إجراء تكميلي.

كود موحد للملاعب.. لا مجال لاختلاف معايير السلامة

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة أن الاجتماع تناول مقترح إصدار كود موحد لاشتراطات السلامة بالملاعب الخماسية، يتضمن معايير فنية واضحة بشأن جودة الأرضيات والأسوار والمرامي والإضاءة والتوصيلات الكهربائية، فضلًا عن اشتراطات الحماية المدنية ومكافحة الحريق وتأمين اللاعبين والجمهور.

وشدد على أهمية وجود مرجعية موحدة تخضع لها جميع الملاعب، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وإمكانية متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات، والحد من المخاطر الناتجة عن عدم استيفاء متطلبات السلامة.

شركة وطنية لصيانة الملاعب.. حماية للاستثمارات الرياضية

وأضاف سعيد أن من الملفات المهمة التي شهدها الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء هيئة موحدة أو شركة وطنية متخصصة في إنشاء وصيانة ملاعب كرة القدم، بما يتيح توحيد المعايير الفنية، وتحسين جودة التنفيذ، ووضع برامج منتظمة للصيانة والمتابعة.

وأكد أن إنشاء الملاعب يمثل جانبًا واحدًا من تطوير البنية الرياضية، بينما تكمن أهمية أكبر في الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام، مشيرًا إلى أن غياب الصيانة المنتظمة قد يؤدي إلى تراجع كفاءة المنشآت وإهدار الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

التنسيق مع الوزارة للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ

وأشار النائب إلى أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومن بينهم اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول الوزير لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، ومصطفى مجدي، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والمتابعة والمعلومات، ومحمد دياب، المستشار القانوني للوزارة، حيث جرى بحث المقترحات المطروحة من الجوانب المختلفة.

واضاف حسام سعيد على أهمية مواصلة مناقشة هذه الملفات بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة، للوصول إلى آليات تنفيذية واضحة تضمن تطوير الملاعب، ورفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتوفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة، بما يدعم الاستثمار الرياضي ويخدم الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.