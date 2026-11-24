شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات جلسة "مستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير" ، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أدارت الجلسة الدكتورة شيرين الشواربي، عميدة كلية العلوم السياسية والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو في القاهرة، بمشاركة كل من الدكتور مراد وهبة، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والسيد كريستوبال ريداو كانو، مدير ممارسات الحماية الاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والدكتور عادل عبد اللطيف، الخبير الاستراتيجي المستقل في التنمية الدولية والمسؤول الأممي الرفيع السابق، والدكتورة لورين رامبل، المسؤولة العالمية عن النوع الاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، والسيدة سميرة رشوان، المديرة التنفيذية لمركز الأولويات الاستراتيجية.

وأعربت الدكتورة شيرين الشواربي عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الاجتماعي وفريق عملها، وعلى رأسهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لخروج المنتدى في نسخته الأولى إلى النور، مشيدة بإطلاق الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية المصري الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء المصريين والعاملين ببرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن الصدمات المتتالية ضاعفت الضغوط على الفئات القريبة من خط الفقر، مما يتطلب تطوير آليات استجابة أكثر شمولًا واستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور مراد وهبة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تمكين المرأة وتعزيز دورها بوصفها شريكًا فاعلًا في التنمية، مؤكدًا أن التحولات الديموغرافية المتسارعة والطفرة التكنولوجية تفرض إعادة صياغة رؤى الحماية الاجتماعية، بما يضمن دقة استهداف المستحقين وتحسين إدارة ملفات الرعاية الصحية والأمراض المزمنة.

كما لفت خلال المناقشات إلى ضرورة دراسة التداعيات الهيكلية للذكاء الاصطناعي والروبوتات على سوق العمل، وتأثيرها المحتمل في أنظمة التأمينات القائمة على الاشتراكات والضرائب، مشددًا على أهمية اقتصاد الرعاية لاسيما رعاية المسنين وتعزيز التمويل المجتمعي ومتناهي الصغر بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

وأوضح السيد كريستوبال ريداو كانو أن التحدي الأكبر الذي يواجه أنظمة الحماية الاجتماعية يتمثل في تواتر الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية، مؤكدًا ضرورة الانتقال من الاستجابة المرتجلة إلى الحماية الاجتماعية التكيفية القائمة على ثلاثة محاور رئيسية: "تحديث السجلات الاجتماعية وربطها بأنظمة الإنذار المبكر، وتصميم نظم معلومات مرنة تسمح بإطلاق برامج طارئة مؤقتة دون إرباك شبكات الأمان الرئيسية، وتوفير آليات تمويل طارئة ومبتكرة للتأمين ضد المخاطر".

كما شدد على أهمية تعزيز قدرة الأفراد على الصمود عبر ربط مستفيدي «تكافل وكرامة» والفئات القريبة من خط الفقر بالتمويل متناهي الصغر وفرص العمل في سلاسل القيمة الإنتاجية.

واستعرض الدكتور عادل عبد اللطيف تطور السلوك المؤسسي للدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية منذ عام 1990 مرورًا بدستور 2014 وصولًا إلى الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، معتبرًا إياه نقلة نوعية تتطلب تكاملًا حكوميًا بين مختلف القطاعات كالصحة والتعليم.

وأكد أهمية شمول الطبقة الوسطى الدنيا ضمن مظلة الحماية، داعيًا إلى تعزيز التعاون البحثي لاستشراف الأزمات المستقبلية وتداعيات التغير المناخي وندرة المياه حتى عام 2040.

وسلطت الدكتورة لورين رامبل الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات في سن المراهقة، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية للحماية الاجتماعية يُخصص لها أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل النساء 74% من المستفيدين من برامجها.

ودعت إلى تصميم برامج الحماية الاجتماعية بمشاركة الفتيات والنساء، وربط التحويلات النقدية بخدمات الرعاية والتربية الإيجابية والتعليم والتدريب المهني، مستشهدةً بتجارب دولية أثبتت أن الاستثمار المدمج في الفتيات يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مرتفعة ويحد من زواج الأطفال.

بدورها، استعرضت السيدة سميرة رشوان تجربة «مختبر السياسات الشبابي» الذي أُقيم بمبادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي بمشاركة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا؛ لمناقشة تحديات العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة.

وأوضحت أن المختبر أتاح للشباب معايشة واقع العاملين في قطاعات التشييد والزراعة والطيران ومنصات توصيل الطلبات، وصياغة مقترحات عملية لتطوير مظلة التأمين الاجتماعي واقتصاد الرعاية، واستشراف مستقبل تشريعات العمل والتأمينات باستخدام أدوات البحث والذكاء الاصطناعي؛ بما يعزز وعي الشباب النقدي ومشاركتهم الفاعلة في صياغة السياسات العامة.