دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر، والحرص على التحرك وفق القواعد.

جاء ذلك، على خلفية تهديد متزايد من وقوع هجمات قد تشنها جماعة الحوثيين ، محذرة من احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية.

وأدانت جامعة الدول العربية، أمس، بأشد العبارات، الهجوم الحوثي ضد أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا من المدنيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء ، أن الهجوم يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مشددة على أن استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية يمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.