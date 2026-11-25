تُقام يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر، المؤتمرات الصحفية والتدريبات الختامية لفريقي بيراميدز والمغرب الفاسي، وذلك باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات لمواجهة الفريقين المقررة يوم السبت.

وتنطلق الفعاليات بالمؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز في تمام الساعة الرابعة مساءً، يعقبه المؤتمر الصحفي لنادي المغرب الفاسي في الرابعة والنصف مساءً، وذلك بقاعة المؤتمرات باستاد الدفاع الجوي.

وعلى صعيد التدريبات، يخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على الملعب الفرعي رقم (2) باستاد الدفاع الجوي، فيما يُقام المران الختامي لفريق المغرب الفاسي في السادسة مساءً على الملعب الرئيسي للاستاد.

وفي سياق متصل، ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سيتم تخصيص منطقة إعلامية مختلطة (Mixed Zone) عقب نهاية مباراة الفريقين يوم السبت، للإدلاء بالتصريحات الإعلامية، على أن يشارك فيها ثلاثة لاعبين على الأقل من كل فريق، للحديث إلى وسائل الإعلام الحاضرة.