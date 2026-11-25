أعلن حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، عن توجهه لإطلاق حوار مجتمعي موسع بشأن ملف الفواتير الوهمية، بهدف الوقوف على أبعاد هذه الظاهرة وتداعياتها القانونية والضريبية والاقتصادية، والاستماع إلى رؤى المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والخبراء والمتخصصين.

وتعكس المبادرة اهتمام الحزب بمناقشة القضايا المرتبطة بالبيئة الاقتصادية ومناخ الاستثمار، خاصة الملفات التي تتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة، وضمان حقوق الممولين، وتوفير مناخ آمن وعادل لممارسة الأنشطة التجارية.

وأكد الحزب أن التعامل مع ملف الفواتير الوهمية لا ينبغي أن يقتصر على تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات، بل يتطلب معالجة شاملة تبدأ بتوضيح القواعد المنظمة للتعاملات التجارية، ونشر الوعي بالالتزامات الضريبية والقانونية، وتحديد المسؤوليات بشكل يمنع الممارسات المخالفة ويحمي المتعاملين الملتزمين.

تقديم مقترحات قابلة للتطبيق

وفي هذا السياق، دعا حزب مصر القومي أصحاب الأعمال والمحاسبين والمحامين والخبراء الاقتصاديين والضريبيين، إلى المشاركة في الحوار المرتقب، وطرح ما لديهم من ملاحظات وتجارب عملية بشأن التحديات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب تقديم مقترحات قابلة للتطبيق تسهم في الحد من الممارسات غير القانونية.

وأشار الحزب إلى أن أهمية الحوار تنبع من ضرورة الاستماع إلى الأطراف المعنية كافة، ورصد المشكلات التي قد تواجه أصحاب الأنشطة الاقتصادية في تطبيق المنظومة الضريبية، بما يساعد على الوصول إلى معالجات واقعية تحقق العدالة وتحد من فرص التهرب والتلاعب.

وشدد الحزب على أن بناء منظومة اقتصادية منضبطة يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وأصحاب المصالح، تقوم على وضوح الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة، بما يضمن حماية المال العام وعدم تحميل الممولين الملتزمين أعباء أو مسؤوليات لا تخصهم، مؤكدا أن الحوار المجتمعي يمثل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع قضية الفواتير الوهمية، وأن الوصول إلى حلول فعالة يتطلب مشاركة أصحاب الخبرة والممارسة الفعلية، وعدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة عند مناقشة الملفات الاقتصادية المؤثرة.