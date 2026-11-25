تواصل الوحدات المحلية بدمياط تنفيذ حملاتها الميدانية ومتابعة سير العمل بمختلف القطاعات، إلى جانب رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

مركز ومدينة كفر سعد



شهد مركز ومدينة كفر سعد متابعة الاستعدادات وأعمال اصطفاف معدات ومركبات الحملة الميكانيكية، بحضور لجنة المستشار العسكري وممثلي الديوان العام، للوقوف على مدى جاهزيتها وكفاءتها الفنية والتشغيلية، وعقب انتهاء أعمال الاصطفاف عُقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة النتائج والتأكيد على استمرار أعمال الصيانة الدورية وتلافي أية ملاحظات لضمان الجاهزية الكاملة.

وفي إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ووحدة التراخيص والمتغيرات المكانية، لمتابعة معدلات إنجاز ملفات التصالح وفحص الطلبات والمستندات، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من الملفات المستوفاة وتذليل المعوقات.

وعلى صعيد تحسين البيئة العامة، نُفذت حملات للنظافة ورفع المخلفات بنطاق المركز والمدينة، إلى جانب حملة مرافق مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وتحصيل رسوم الإشغال المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تواصلت الجولات الميدانية المسائية بالوحدتين المحليتين بكفر سعد البلد وكفر المنازلة، لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة، والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على سرعة فحصها.

مركز ومدينة الزرقا



تواصلت جهود رفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة، والقضاء على التراكمات والمقالب العشوائية، إلى جانب متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرية الكاشف الجديد، وإصلاح خلايا أعمدة الكهرباء وتركيب اللمبات اللازمة.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، عُقد لقاء جماهيري بديوان عام المركز، للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين وبحثها، والتأكيد على دراسة الطلبات والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما شملت المتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، والوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مع التشديد على سرعة فحص الطلبات وإجراء المعاينات والانتهاء من الملفات المستوفاة، والالتزام بالدقة في الإجراءات وسرعة إنجاز مصالح المواطنين.

مدينة ميت أبو غالب

نفذت الوحدة المحلية عرض تجريبي اصطفاف لمركبات ومعدات الحملة الميكانيكية، بحضور لجنة من مكتب المستشار العسكري وإدارة المركبات بديوان عام المحافظة، وذلك للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءتها الفنية والتشغيلية وسرعة تحركها في حالات الطوارئ والأزمات.

كما تواصلت حملات النظافة ورفع المخلفات خلال الفترات الصباحية، إلى جانب أعمال صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بمناطق متفرقة بالمدينة.

وفي سياق متابعة الخدمات، تم المرور على سوق المدينة للتأكد من انتظام العمل والتزام الباعة بوضع لافتات واضحة للإعلان عن أسعار السلع، والحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات، فضلًا عن متابعة موقف سيارات الأجرة والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة، وحسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم.



مدينة السرو



واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وقطع الأراضي الفضاء، إلى جانب تكثيف الأعمال بكورنيش النيل، لرفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، تمت متابعة أعمال تمليس وتطهير مطابق الصرف الصحي بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي، للتأكد من كفاءة تشغيلها وإزالة الرواسب والعوائق التي قد تؤثر على كفاءة التصريف، والحد من تجمعات مياه الأمطار، مع استمرار التنسيق للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

كما تمت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وتوقيع نماذج (8) بملفات التصالح، والوقوف على معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من الملفات المستوفاة وإعداد النماذج اللازمة للمواطنين المستحقين وفقًا للقانون، إلى جانب الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم والتأكيد على استمرار المتابعة اليومية.

مركز ومدينة فارسكور

تواصلت أعمال النظافة والتجريف بالمدينة والقرى التابعة، ورفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، إلى جانب متابعة صيانة الإنارة العامة وتهذيب الأشجار وتجميل الحدائق، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

وفي إطار الرقابة على الأسواق، تمت متابعة حملة التفتيش على السلع الغذائية بقرية الغنيمية، للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تمت متابعة أعمال تمليس وتسليك خطوط الصرف الصحي بقرية كفر العرب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للحفاظ على كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، فضلًا عن متابعة أعمال رد الشيء لأصله بطرق الكورنيش، وأعمال الإدارة الهندسية ومعدلات إنجاز ملفات التصالح.

مركز ومدينة دمياط



تابعت الوحدة المحلية انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، والتأكد من سرعة فحص طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الإدارات المختصة ببحث الشكاوى والعمل على تذليل المعوقات أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لأداء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والقرى، ومواصلة جهود النظافة ورفع الإشغالات وتحسين كفاءة المرافق، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.