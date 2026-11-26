نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هاتفك أذكى مما تتخيل.. 4 ميزات خفية بالذكاء الاصطناعي ستغير طريقة استخدامك لها

في عالم يتسارع فيه التطور التقني كل يوم، لم يعد الهاتف الذكي مجرد أداة تقليدية لإجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت، بل تحول بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى "شريك ذكي" حقيقي يفهم احتياجاتك ويدير تفاصيل حياتك اليومية بكفاءة غير مسبوقة.

هذه التقنيات لم تعد مجرد إضافات ثانوية للرفاهية، بل أصبحت ركائز أساسية لا غنى عنها لرفع إنتاجيتك، وتوفير وقتك، وتحسين جودة تواصلك وتصويرك. وبحسب ما أشار إليه موقع "Gizmochina" هناك أربع ميزات ثورية في الهواتف الحديثة يجب على كل مستخدم استكشافها والاستفادة منها فورًا

شحن الهاتف طوال الليل .. أمان فوري أم ضرر صامت للبطارية؟

على عكس المخاوف الشائعة لدى شريحة واسعة من المستخدمين، لا يؤدي ترك الهاتف الذكي متصلاً بالشاحن طوال الليل إلى انفجاره أو تلفه الفوري؛ إذ تزوّد الشركات المصنّعة أجهزتها الحديثة بدوائر حماية ذكية تفصل التيار الكهربائي تلقائياً فور بلوغ البطارية نسبة 100%. غير أن بقاء الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة لساعات طويلة يفرض إجهاداً تقنياً متواصلاً، ينعكس سلباً على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي على المدى البعيد.

قوة الأداء وأناقة التصميم.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة أوبو رسميًا هاتفها الرائد الجديد OPPO Reno 17 Pro في الأسواق العالمية، ليضع معايير جديدة في الفئة المتوسطة العليا بفضل مواصفاته التي تجمع بين القوة الفائقة، والتصوير الاحترافي، والبطارية طويلة الأمد. يتوفر الهاتف حاليًا عبر أبرز المتاجر الإلكترونية بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، مع خيارات شحن دولي سريعة تغطي مختلف الأسواق.

هاتفك أذكى مما تتخيل.. 4 ميزات خفية بالذكاء الاصطناعي ستغير طريقة استخدامك لها

في عالم يتسارع فيه التطور التقني كل يوم، لم يعد الهاتف الذكي مجرد أداة تقليدية لإجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت، بل تحول بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى "شريك ذكي" حقيقي يفهم احتياجاتك ويدير تفاصيل حياتك اليومية بكفاءة غير مسبوقة.

هذه التقنيات لم تعد مجرد إضافات ثانوية للرفاهية، بل أصبحت ركائز أساسية لا غنى عنها لرفع إنتاجيتك، وتوفير وقتك، وتحسين جودة تواصلك وتصويرك. وبحسب ما أشار إليه موقع "Gizmochina" هناك أربع ميزات ثورية في الهواتف الحديثة يجب على كل مستخدم استكشافها والاستفادة منها فورًا:

قوة الأداء وأناقة التصميم.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة أوبو رسميًا هاتفها الرائد الجديد OPPO Reno 17 Pro في الأسواق العالمية، ليضع معايير جديدة في الفئة المتوسطة العليا بفضل مواصفاته التي تجمع بين القوة الفائقة، والتصوير الاحترافي، والبطارية طويلة الأمد. يتوفر الهاتف حاليًا عبر أبرز المتاجر الإلكترونية بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، مع خيارات شحن دولي سريعة تغطي مختلف الأسواق.