تتزايد المخاوف من ارتفاع الإصابات بالتهاب السحايا بين الأطفال في قطاع غزة، بالتزامن مع تدهور الأوضاع البيئية والصحية داخل مخيمات النزوح، وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي، وتراكم النفايات ومياه الصرف في المناطق السكنية.

وتلقي هذه الظروف بظلالها على الأطفال بصورة خاصة، في ظل الاكتظاظ داخل أماكن الإيواء وصعوبة الحصول على المياه النظيفة ومواد التنظيف، ما يزيد المخاوف من انتشار الأمراض المعدية.

طفل يصارع التهاب السحايا في غزة

ومن بين الحالات التي تعكس خطورة الوضع، الطفل الفلسطيني جبريل الأشهب، الذي يتلقى العلاج داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعد إصابته بالتهاب السحايا.

وتقول والدته إنها حاولت خفض حرارة طفلها باستخدام الأدوية، لكن حالته لم تتحسن، واضطرت إلى الانتظار حتى الصباح قبل نقله إلى المستشفى، في ظل تحملها مسؤولية إعالة أسرتها بعد وفاة زوجها.

ولا يقتصر قلق الأم على تعافي جبريل، إذ تخشى إصابته بالمرض مجددا بعد عودته إلى مخيم النزوح، كما تخشى انتقال العدوى إلى أطفاله الثلاثة الآخرين، في ظل صعوبة توفير المياه النظيفة ومواد التنظيف والتعقيم.

ارتفاع حالات الاشتباه بالتهاب السحايا

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع سريع في حالات الإصابة بالتهاب السحايا في غزة منذ منتصف أكتوبر، بالتزامن مع تدهور الظروف البيئية والصحية في القطاع.

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، تم تسجيل 294 حالة اشتباه بالتهاب السحايا الفيروسي و119 حالة اشتباه بالتهاب السحايا البكتيري، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 31 أكتوبر.

وسجلت محافظة غزة 68% من الحالات، فيما كان الأطفال دون عام واحد يمثلون 77% من أكثر من 200 حالة جرى تسجيلها بشكل فردي حتى 5 نوفمبر، بينما أكدت الفحوص المخبرية إصابة 10 حالات بالتهاب السحايا البكتيري.

مخاوف من انتشار الأمراض داخل المخيمات

وحذر الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، من مخاطر انتشار الأمراض في ظل الظروف البيئية الصعبة التي يعيشها النازحون.

وأوضح أن تدهور البيئة المحيطة بمخيمات النزوح، إلى جانب عدم توافر الظروف المناسبة للنظافة والتعقيم، يرفع المخاوف من اتساع نطاق انتشار الأمراض، خاصة في المناطق التي تعاني من الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية.

وتزداد صعوبة السيطرة على العدوى مع تراجع قدرة الأسر على توفير مستلزمات النظافة، وهو ما يجعل الأطفال أكثر عرضة لتداعيات الظروف الصحية المتدهورة.

شبكات المياه والصرف الصحي خارج الخدمة

وتواجه غزة أضرارا واسعة في شبكات المياه والصرف الصحي، ما يحد من قدرة القطاع على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، لا تزال محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في القطاع خارج الخدمة، بينما لا يعمل سوى نصف أسطول جمع النفايات الصلبة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من المخلفات.

وتزداد المخاطر مع هطول الأمطار، إذ تختلط مياه السيول بمياه الصرف الصحي المتسربة من الشبكات المتضررة، ما يخلق بؤرا محتملة للتلوث في الشوارع والمناطق المنخفضة.

الأمطار تزيد الأزمة الصحية

وأفاد مكتب “أوتشا” بأن الأمطار التي هطلت بين 6 و8 نوفمبر ألحقت أضرارا بأكثر من 40 ألف مأوى، وأثرت على نحو 46 ألف أسرة، بما يقارب 226 ألف شخص، وفقا للتقديرات الأولية.

كما تضررت 960 دورة مياه، وأثرت السيول على مرافق صحية ونقاط لتقديم الخدمات، في وقت يعاني فيه القطاع بالفعل من تراجع الخدمات الأساسية.

ويواجه الأطفال المخاطر الأكبر في هذه الظروف، خاصة مع الاكتظاظ داخل أماكن الإيواء وصعوبة الوصول إلى المياه الآمنة وتراجع القدرة على الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئة الصحية.

صعوبة تأكيد نوع التهاب السحايا

ورغم ارتفاع أعداد حالات الاشتباه، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود تفش وبائي مؤكد، إذ يتطلب تحديد طبيعة انتشار المرض وحجمه إجراء الفحوص المخبرية وتعزيز عمليات الترصد الوبائي.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن محدودية القدرة على إجراء الفحوص المخبرية في غزة تجعل من الصعب التمييز بصورة دقيقة بين التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري، وهو ما يعقد عملية تقييم الوضع الصحي وتوجيه جهود الاستجابة.

كما حذرت المنظمة من أن نقص الإمدادات والمعدات المخبرية اللازمة للاستجابة الصحية يحد من القدرة على رصد الأمراض والتعامل معها بشكل فعال.

تحذيرات من أمراض معدية أخرى

ولا تقتصر المخاطر الصحية على التهاب السحايا، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيضانات واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي وتدهور خدمات المياه والصحة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه.

وتزيد هذه المخاطر مع استمرار نقص العديد من المستلزمات الصحية الأساسية، ما دفع المنظمة إلى الدعوة لزيادة تدفق الإمدادات الطبية إلى القطاع، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة لمخاطر تفشي الأمراض.

وفي ظل هذه الظروف، لا ينتهي قلق والدة جبريل بخروجه من المستشفى، إذ تواجه الأسرة تحديا أكبر يتمثل في العودة إلى بيئة لا تتوافر فيها المياه النظيفة أو أبسط شروط الوقاية الصحية، ما يبقي الأطفال أمام خطر مستمر للإصابة بالأمراض.



