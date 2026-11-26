يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026، حزمة من مشروعات القوانين والقرارات الرئاسية التي تتناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها دعم التصنيع المحلي للأجهزة التعويضية، وتطوير الأوضاع الوظيفية للعاملين بالقطاع التعليمي، وتحقيق المساواة بين المعلمين في التعليم العام والأزهري.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى جانب قرار لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات والاتفاقيات المعروضة على البرلمان.

تحويل مبالغ من صندوقي «تحيا مصر» وتكريم الشهداء لدعم صناعة الأجهزة التعويضية

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف دعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية.

ويستهدف المشروع تحويل بعض المبالغ، لمرة واحدة فقط، من حسابات صندوقي «تحيا مصر» وتكريم الشهداء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للمساهمة في تمويل إنشاء المجمع، بما يدعم التوجه نحو تعزيز القدرات الصناعية والخدمية في مجال الأجهزة التعويضية.

تعديلات قانون الأزهر لتحقيق المساواة بين المعلمين

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويستهدف التعديل ضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وإرساء مبدأ التماثل في المراكز القانونية الواحدة، وتحقيق المساواة التشريعية بين شاغلي وظائف التعليم بالمعاهد الأزهرية ونظرائهم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاضعين لأحكام قانون التعليم.

احتساب إجازات رعاية الطفل والمرض ضمن مدد ترقية المعلمين

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف المشروع إلى تحقيق المساواة والرضا الوظيفي والاستقرار الأسري بين المعلمين والعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، وفقًا لنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ويستهدف التعديل تحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية بين العاملين، بما يسهم في تحسين الأوضاع المهنية للمعلمين ودعم استقرارهم الوظيفي، وينعكس إيجابيًا على النهوض بالعملية التعليمية.

اتفاقية التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي العالمي

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي.

ويأتي إدراج القرار ضمن جدول أعمال الجلسات العامة في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي في مجال الخدمات البريدية.