مع الانتشار السريع لمقاطع الفيديو وصور الحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الأطفال أكثر عرضة لمشاهدة مشاهد صادمة قد تؤثر على حالتهم النفسية، خاصة مع تداول صور الضحايا ومقاطع الحرائق والحوادث دون مراعاة لوجود أطفال يتصفحون هذه المنصات.

وأكد الاستشاري النفسي محمد هادي في تصريح صحفي أن الطفل لايدرك طبيعة المشاهد التي يراها أو يستطيع التعامل مع المشاعر التي تثيرها داخله، ما قد يسبب له الخوف والقلق واضطرابات النوم، أو يجعله يتخيل تعرضه أو تعرض أفراد أسرته لمواقف مشابهة.

كيف تؤثر مشاهدة صور الحوادث على الصحة النفسية للأطفال؟

واكد سالم ان مشاهدة المشاهد العنيفة أو الحوادث المروعة إلى ظهور مجموعة من التغيرات السلوكية والنفسية لدى الأطفال، خاصة إذا تكررت المشاهدة أو لم يجد الطفل من يساعده على فهم ما شاهده.

ومن أبرز التأثيرات المحتملة:

الخوف والقلق: قد يشعر الطفل بالخوف من وقوع حوادث مشابهة له أو لأفراد أسرته.

قد يشعر الطفل بالخوف من وقوع حوادث مشابهة له أو لأفراد أسرته. اضطرابات النوم: يمكن أن تظهر كوابيس متكررة أو صعوبة في النوم نتيجة استعادة المشاهد الصادمة.

يمكن أن تظهر كوابيس متكررة أو صعوبة في النوم نتيجة استعادة المشاهد الصادمة. التعلق الزائد بالوالدين: قد يرفض الطفل الابتعاد عن والديه خوفًا من تعرضهما للخطر.

قد يرفض الطفل الابتعاد عن والديه خوفًا من تعرضهما للخطر. تراجع التركيز: قد ينشغل الطفل بالتفكير في المشاهد التي شاهدها، ما يؤثر على تركيزه في الدراسة والأنشطة اليومية.

قد ينشغل الطفل بالتفكير في المشاهد التي شاهدها، ما يؤثر على تركيزه في الدراسة والأنشطة اليومية. التغيرات السلوكية: قد يصبح أكثر عصبية أو انعزالًا أو يبكي دون سبب واضح.

5 نصائح لحماية طفلك من التأثر بمشاهد الحوادث على السوشيال ميديا

راقبي المحتوى الذي يشاهده: احرصي على متابعة ما يتصفحه طفلك عبر مواقع التواصل، واستخدمي أدوات الرقابة الأبوية المناسبة لعمره.

تجنبي مشاهدة الأخبار الصادمة أمامه: لا تشغلي مقاطع الحوادث أو صور الضحايا أمام الأطفال، حتى لو كنتِ تتابعين تفاصيل الأحداث.

تحدثي معه بهدوء: إذا شاهد حادثًا أو صورة مخيفة، امنحيه فرصة للتعبير عن مشاعره، واستمعي إلى أسئلته دون التقليل من خوفه.

قدمي له معلومات تناسب عمره: اشرحي ما حدث بطريقة بسيطة وصادقة، دون الدخول في تفاصيل مؤلمة أو إعادة عرض الصور والمقاطع.

قللي التعرض المتكرر للمشاهد: ساعديه على الابتعاد عن المقاطع المتداولة، وشجعيه على ممارسة أنشطة يحبها مثل اللعب والرسم والرياضة.

متى يحتاج الطفل إلى مساعدة متخصصة؟

إذا استمر الخوف أو الكوابيس أو التغيرات السلوكية، أو بدأت تؤثر على نوم الطفل ودراسته وعلاقاته اليومية، فمن الأفضل استشارة أخصائي نفسي للأطفال لتقييم حالته وتقديم الدعم المناسب.

لا تقتصر حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا على منع المحتوى غير المناسب فقط، بل تشمل أيضًا مساعدتهم على فهم ما يشاهدونه والتعامل مع مشاعرهم، وتوفير بيئة آمنة تسمح لهم بالتعبير عن مخاوفهم دون خوف أو إحراج.