يتزايد بحث قائدي المركبات عن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين، بعد أن أتاحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع النيابة العامة للمرور خدمة الفحص الإلكتروني عبر الإنترنت، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور المزدحمة، وتتيح المنصات الرسمية إمكانية معرفة قيمة المخالفات، وتقديم التظلمات، وسداد الرسوم إلكترونياً بكل سهولة وأمان باستخدام رقم اللوحة المعدنية فقط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين

عن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين، فإنه تتم خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين على النحو التالي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور

ـ اختيار قسم الاستعلامات من الصفحة الرئيسية

الموقع الرسمي للنيابة العامة

ـ الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات

ـ إدخال بيانات السيارة المطلوبة مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة

ـ الضغط على خيار إجمالي المخالفات

ـ تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة بشكل تفصيلي

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

عن استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة، فإنه تتيح المنظومة الإلكترونية للمرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات السيارات مجانًا باستخدام رقم اللوحة فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المركبات

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

ـ إدخال رقم اللوحة المعدنية سواء أرقام أو أرقام وحروف.

ـ الضغط على عرض المخالفات.

ـ تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة فورًا.

أسعار مخالفات المرور في مصر

تتعدد أسعار مخالفات المرور في مصر وفقًا لنوع المخالفة وخطورتها، حيث تنقسم إلى مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة قد تصل إلى الحبس أو سحب الرخصة في بعض الحالات، ومن أبرز المخالفات المرورية وقيم الغرامات:

أسعار مخالفات المرور

ـ مخالفات تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه: استخدام الأنوار العالية بشكل مخالف، أو الوقوف بدون إضاءة ليلية، أو عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، أو عدم اتباع إشارات المرور.

ـ مخالفات من 50 إلى 100 جنيه: السير بسرعة أقل من الحد الأدنى بما يعيق الحركة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم ارتداء حزام الأمان، أو عدم وضع اللوحات المعدنية بشكل صحيح.

تجاوز السرعة المقررة

ـ مخالفات تصل إلى الحبس أو غرامة حتى 500 جنيه: تجاوز السرعة المقررة، القيادة بدون رخصة أو برخصة منتهية، أو قيادة مركبة غير مرخصة أو غير صالحة للسير.

ـ مخالفات جسيمة مشددة العقوبة: مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، أو استخدام أجهزة تعطيل الرادار، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامات مالية كبيرة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

ـ الدخول على موقع مصر الرقمية

ـ اختيار خيار «مركباتي» من قسم «خدمات مصر الرقمية».

ـ النقر على «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

موقع مصر الرقمية

ـ الضغط على «بدء الخدمة» للمتابعة.. ويجب العلم أن هذه الخطوة تتطلب نوع الرخصة ورقم اللوحة.

ـ قم باختيار «لوحة حديثة أو لوحة قديمة».