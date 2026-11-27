حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد 3 شروط يجوز بموجبها تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين، إذا صدر بحق كل منهما حكم بالحبس لا تتجاوز مدته سنة.

يأتي ذلك مراعاةً للظروف الأسرية والاجتماعية للأسرة، خاصة في حالة وجود أطفال يحتاجون إلى رعاية الوالدين.

واشترط القانون ألا يكون أي من الزوجين قد سبق حبسه من قبل، وأن يكونا مسؤولين عن طفل لم يتجاوز عمره 15 عامًا، بالإضافة إلى امتلاكهما محل إقامة ثابت داخل مصر.

ومنح القانون النيابة العامة الحق في طلب تقديم كفالة مالية من المحكوم عليه، إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة التي تضمن عدم هروبه، مع انتهاء السبب الذي استدعى تأجيل تنفيذ العقوبة.

تأتي هذه الضوابط في إطار مراعاة الظروف الإنسانية والأسرية للمحكوم عليهم، مع الحفاظ على ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية وعدم استغلال حالات التأجيل للتهرب من العقوبة.