بدأ واتساب اختبار ميزة الملصقات الصوتية (Sound Stickers) على نظام أندرويد، التي تتيح إرفاق أصوات ومؤثرات صوتية بالملصقات المتحركة داخل المحادثات، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق.

كيفية إنشاء ملصق صوتي على واتساب

تتيح الميزة تحويل مقاطع الفيديو القصيرة الموجودة في معرض الصور إلى ملصقات متحركة مصحوبة بصوت. وتبدأ العملية من لوحة الملصقات داخل المحادثة، حيث يختار المستخدم خيار إنشاء ملصق جديد، ثم يحدد مقطع فيديو من الهاتف.

ويحول واتساب الفيديو تلقائياً إلى ملصق متحرك، مع ظهور زر جديد للصوت أعلى شاشة التحري، وعند الضغط عليه؛ تظهر شاشة إضافة الصوت التي توفر 4 طرق لإرفاق مقطع صوتي بالملصق.

4 طرق لإضافة الصوت

تتيح الميزة الاحتفاظ بالصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو، أو اختيار أحد المؤثرات الصوتية الجاهزة.

كما يمكن للمستخدم تسجيل رسالة صوتية قصيرة مباشرة من داخل محرر الملصقات، أو اختيار ملف صوتي محفوظ على الهاتف عبر تطبيق Files.

وتسمح أداة تسجيل الصوت داخل محرر الملصقات بتسجيل مقاطع تصل مدتها إلى 5 ثوانٍ.

كما يظهر رمز صوت صغير على الملصق للإشارة إلى احتوائه على مقطع صوتي.

التشغيل والتشفير داخل المحادثات

يمكن إرسال الملصقات الصوتية في المحادثات الفردية والمجموعات، مع بقاء الملصق صامتاً حتى يضغط المستلم على أيقونة الصوت.

وعند التشغيل، يتكرر المقطع الصوتي ثلاث مرات قبل أن يتوقف تلقائياً.

ويحمي التشفير من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption) كلاً من الرسوم المتحركة والصوت المرفق بها.

وتمثل هذه التقنية وسيلة لحماية محتوى الرسائل بحيث لا يصل إلى أطراف خارجية بين المرسل والمستقبل.

الميزة تصل أيضاً إلى آيفون

لم يقتصر تطوير الميزة على أندرويد، إذ ظهرت أيضاً في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام iOS، الذي يحمل الرقم 26.46.10.70.

وتتضمن نسخة آيفون ملصقات صوتية إلى جانب مكتبة من الأصوات والمؤثرات الجاهزة.

وتشمل المؤثرات أصوات خرخرة القطط، وصوت صراصير الليل، وضحكات الأطفال الغريبة، وغيرها من المؤثرات.

ويتيح ذلك للمستخدمين إنشاء ملصقات تعبيرية دون الحاجة إلى تسجيل صوت خاص أو البحث عن ملف صوتي خارجي.

الإتاحة التدريجية على أندرويد

ترتبط إتاحة الميزة حالياً على أندرويد بالإصدار التجريبي رقم 2.26.47.1، المتاح عبر متجر «غوغل بلاي».

لكن تثبيت هذا الإصدار لا يضمن ظهور خيار إضافة الصوت مباشرة، إذ تعتمد واتساب أسلوب الإتاحة التدريجية.

وتجنب واتساب تشغيل الأصوات تلقائياً داخل المجموعات، لتفادي الإزعاج عند تكرار المقاطع الصوتية.

ولم تحدد الشركة حتى الآن موعداً رسمياً لإتاحة الملصقات الصوتية لجميع المستخدمين في الإصدار المستقر من التطبيق.