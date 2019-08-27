حدث ليلا.. التحالف العربي يسقط طائرة للحوثيين في المجال الجوي لـ اليمن.. ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر .. بشرى: ننتظر مشاركة 39 دولة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.
حزب الله يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجوم الطائرتين الإسرائيليتين على لبنان
كشف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول الطائرتين الإسرائيليتين، التي استهدفت الأجواء اللبنانية يوم الأحد الماضي وأكد حزب الله أنها كانت حالة استهداف واضحة بعد المعطيات التي وصل إليها الخبراء.
أمريكا تحدد شرطين لـ رفع السودان من قائمة الإرهاب
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب "يتطلب وقتا، وموافقة من الكونجرس".
ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر
حذرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض فى شهر سبتمبر 2019، وهو الأمر الذى أكده إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أن الكويكب العملاق سيضرب الأرض، بينما لا نملك أى وسيلة دفاع ضده.
التحالف العربي يسقط طائرة للحوثيين في المجال الجوي لـ اليمن
أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في المجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في استمرار لعملياتها الإرهابية.
بيان عاجل للبنتاجون بشأن هجمات العراق الأخيرة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات العراقية في التحقيق الجاري حول الهجمات الأخيرة في العراق.
التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مُسيَّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).
بشرى: ننتظر مشاركة 39 دولة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة
أكدت لفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، أن 39 دولة من المنتظر أن تشارك في الدورة الثالثة للمهرجان لهذا العام، الذي سينطلق في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بالفوز على ليتشي 4-0
حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.
دورة الألعاب الأفريقية.. مصر تحقق فضية وبرونزية في تنس الطاولة
حقق ثنائي رجال مصر أحمد صالح ومحمد البيلي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال لتنس الطاولة بعد الخسارة في المباراة النهائية من ثنائي الجزائر بنتيجة 3-2
قائمة يد الزمالك المشاركة في كأس العالم للأنديه بالسعودية
أعلن الجهاز الفني لكرة اليد بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة الي السعودية للمشاركة في كأس العالم للأنديه التي تستضيفها مدينة الدمام وتنطلق فعالياتهم غدٍ الثلاثاء
طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه في محمود كهربا، بعد هروبه إلى نادي أفيس البرتغالي، حيث كانت تتم إعارته بـ4 ملايين دولار في الموسم.
أنا آسف.. تعليق مفاجئ لـ تامر أمين بعد حلقة رانيا علواني.. فيديو
كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة ما دار مع خلال التحقيق أمام المجلس الأعلى للإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام باستدعائه بالأمس لسؤاله في بعض الشكاوى المقدمة ضده من قبل المجلس القومي للمرأة حول حلقة اعتقد خطئًا أنها تتهكم على المرأة.
محامية فتاة العياط تكشف عن تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها
كشفت دينا المقدم، محامية فتاة العياط عن تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها.
حزب الله يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجوم الطائرتين الإسرائيليتين على لبنان
كشف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول الطائرتين الإسرائيليتين، التي استهدفت الأجواء اللبنانية يوم الأحد الماضي وأكد حزب الله أنها كانت حالة استهداف واضحة بعد المعطيات التي وصل إليها الخبراء.
أمريكا تحدد شرطين لـ رفع السودان من قائمة الإرهاب
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب "يتطلب وقتا، وموافقة من الكونجرس".
ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر
حذرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض فى شهر سبتمبر 2019، وهو الأمر الذى أكده إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أن الكويكب العملاق سيضرب الأرض، بينما لا نملك أى وسيلة دفاع ضده.
التحالف العربي يسقط طائرة للحوثيين في المجال الجوي لـ اليمن
أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في المجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في استمرار لعملياتها الإرهابية.
بيان عاجل للبنتاجون بشأن هجمات العراق الأخيرة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات العراقية في التحقيق الجاري حول الهجمات الأخيرة في العراق.
التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مُسيَّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).
بشرى: ننتظر مشاركة 39 دولة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة
أكدت لفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، أن 39 دولة من المنتظر أن تشارك في الدورة الثالثة للمهرجان لهذا العام، الذي سينطلق في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بالفوز على ليتشي 4-0
حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.
دورة الألعاب الأفريقية.. مصر تحقق فضية وبرونزية في تنس الطاولة
حقق ثنائي رجال مصر أحمد صالح ومحمد البيلي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال لتنس الطاولة بعد الخسارة في المباراة النهائية من ثنائي الجزائر بنتيجة 3-2
قائمة يد الزمالك المشاركة في كأس العالم للأنديه بالسعودية
أعلن الجهاز الفني لكرة اليد بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة الي السعودية للمشاركة في كأس العالم للأنديه التي تستضيفها مدينة الدمام وتنطلق فعالياتهم غدٍ الثلاثاء
طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه في محمود كهربا، بعد هروبه إلى نادي أفيس البرتغالي، حيث كانت تتم إعارته بـ4 ملايين دولار في الموسم.
أنا آسف.. تعليق مفاجئ لـ تامر أمين بعد حلقة رانيا علواني.. فيديو
كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة ما دار مع خلال التحقيق أمام المجلس الأعلى للإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام باستدعائه بالأمس لسؤاله في بعض الشكاوى المقدمة ضده من قبل المجلس القومي للمرأة حول حلقة اعتقد خطئًا أنها تتهكم على المرأة.
محامية فتاة العياط تكشف عن تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها
كشفت دينا المقدم، محامية فتاة العياط عن تفاصيل القضية بعد إخلاء سبيلها.