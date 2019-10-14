اهم الاخبار.. السيسي يهنئ رئيس تونس الجديد قيس سعيد.. منتخب مصر يتغلب على بتسوانا وديا.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي
ومن اهم الاخبار تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد والشعب التونسي الشقيق بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رسميا.. هيئة الانتخابات تؤكد فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72.71%
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قريبا.. رئيس وزراء الكويت يزور مصر لزيادة الاستثمارات لأكثر من 15 مليار دولار
أكد سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية ، مشيرا إلى أنها تشهد تطورات كبيرة على مختلف الاصعدة ، علاوة على التوافق التام في الرؤى تجلي في المشاورات واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين ، وكان آخرها الزيارة الاخوية المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أوائل الشهر الماضي واستقبله خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام
طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الزعيم عادل إمام حول تطورات حالته الصحية، أثناء لقاء متلفز في برنامج «عرب وود» عبر قناة روتانا الفضائية، حينما تم سؤالها عن حالة الزعيم الصحية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التزم القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور
شهدت مدينة الشروق حادثا مؤلما، حيث لقى 3 طلاب بكلية هندسة البترول بالجامعة البريطانية مصرعهم داخل سيارة ملاكى أثناء سيرهم، حيث اقتحمت السيارة الجزيزة الوسطى بالطريق، واشتعلت النيران فيها وتحولت إلى كتلة رماد تم نقل الجثث الثلاثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد
تواصل فى محافظة بورسعيد سقوط ضحايا الانفلات الأخلاقي اليومي والذي تشهده منذ عدة أيام بأحياء الضواحى والزهور، والتي يقود اللواء هشام خطاب مدير أمن المحافظة بنفسه يوميا حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون وضعاف النفوس ممن يهددون أمن المواطن ويروعون الآمنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المنتخب يعاني.. أول تعليق من حسام البدري عقب مباراة مصر وبتسوانا
أعرب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته باستهلال مهمته مع الفراعنة بالفوز على بتسوانا في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من عدة مشاكل فنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المستشار القانوني للأهلي يعلن انتهاء أزمة شركة مسك دون غرامات ..تفاصيل
أعلن حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، انتهاء أزمة ناديه مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي والخاصة بحكم تغريم النادي مبلغ ١٣٥ مليون جنيه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تحفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك
أمرت نيابة الأموال العامة، حفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الديمقراطيون والجمهوريون بالكونجرس يتفقون على فرض عقوبات على تركيا ورفض سحب القوات الأمريكية
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنها اتفقت مع الجمهوريين على الوقوف في وجه قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أرفض الكلام الفارغ .. شوقي غريب يفتح النار على منتقديه
استنكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بعض التعليقات السلبية على أداء فريقه بعد المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد فرار عائلات داعش من سجون سوريا.. أين التحالف الدولي؟
سنوات من القتال في سوريا أسفرت عن انحسار حلم "الخلافة" لتنظيم داعش الإرهابي، فبعد امتداد سيطرة التنظيم من ضواحي بغداد إلى غرب سوريا وتحكمه في نحو 10 ملايين شخص، انحسرت قوة التنظيم في مدينة الباغوز آخر معاقل داعش، لكن ذلك لم يقض عليه نهائيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول مباراة لـ حسام البدري.. منتخب مصر يهزم بتسوانا بـ هدف نجم الأهلي .. فيديو
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على بتسوانا بـ هدف ، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس ألبانيا: مصر تصنع مستقبلها.. ونتطلع بشوق لزيارة الرئيس السيسي
قال الرئيس الألباني إيلير ميتا إنني سعدتُ جدًا بزيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن حجم المشروعات الكبرى في مصر يدعو إلى الدهشة والاحترام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
حصل صدى البلد على صور واسماء طلاب الجامعة البريطانية الذين لقوا مصرعهم فى حادث تفحم سيارتهم بمدينة الشروق، حيث تبين أن المتوفين الثلاثة هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى وعبد الله ايهاب حسنى معوض وأحمد رزق محمد رزق المدمس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على حدود تركيا.. الجيش السوري يدخل مدينة منبج
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خنجر يثير اهتمام بوتين خلال جولته فى قصر اليمامة بالرياض.. فيديو
خلال جولته في قصر اليمامة بالمملكة العربية السعودية، اهتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخنجر يحمله أحد أفراد حرس الشرف السعودي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صرف رواتب العاملين بالدولة الأسبوع المقبل .. تعرف على تفاصيل الأجور بالموازنة
رفعت الحكومة من إنفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى 301.12 مليار جنيه بنسبة تمثل 18.82% من إجمالي المصروفات العامة أي بما يساوي أقل من ربع الإنفاق العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
8230 فرصة عمل متنوعة لدى 87 شركة بالقطاع الخاص فى الدقهلية
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن توفير 8230 فرصة عمل متنوعة بالقطاع الخاص لكافة المؤهلات والتخصصات الفنية وغير الفنية من خلال 87 شركة، مضيفا أنه يوجد فرص عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5%.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ريهام سعيد تنشر الحكم عليها في إهانة مرضى السمنة.. تعرف عليه
نشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها معنى اسم الله الجبار الذى يجبر قلوب العباد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أبو العينين يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة مشروعات الاستثمار.. وإعادة النظر في قوانين الاستثمار وأسعار الغاز والكهرباء والأراضي للمستثمرين
أكد محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة والتحول للتخصص الإنتاجي على مستوى المحافظات؛ من شأنه أن يخفض البطالة بالمحافظات إلى صفر، وضرب المثل بمدينة الأثاث دمياط، مطالبًا بإنشاء مدينة صناعية متخصصة للبتروكيماويات وللسيارات وللصناعات الغذائية وغيرها من التخصصات القطاعية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لموقف محرج قبل خطاب الملكة
تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، لموقف محرج، قبل حضور خطاب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
دولة أوروبية جديدة توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا
أعلنت جمهورية التشيك وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية تدخلها في شمال شرق سوريا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بوتين يهدي العاهل السعودي أحد أندر صقور العالم.. شاهد رد فعل الملك
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للملكة العربية السعودية أحد أندر صقور العالم، على الإطلاق، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي
ومن اهم الاخبار تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد والشعب التونسي الشقيق بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رسميا.. هيئة الانتخابات تؤكد فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72.71%
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قريبا.. رئيس وزراء الكويت يزور مصر لزيادة الاستثمارات لأكثر من 15 مليار دولار
أكد سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية ، مشيرا إلى أنها تشهد تطورات كبيرة على مختلف الاصعدة ، علاوة على التوافق التام في الرؤى تجلي في المشاورات واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين ، وكان آخرها الزيارة الاخوية المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أوائل الشهر الماضي واستقبله خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام
طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الزعيم عادل إمام حول تطورات حالته الصحية، أثناء لقاء متلفز في برنامج «عرب وود» عبر قناة روتانا الفضائية، حينما تم سؤالها عن حالة الزعيم الصحية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سأدمر اقتصاد تركيا.. ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان
قال الرئيس الأمريكي، دوناد ترامب، اليوم الاثنين، إن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين تركيين حاليين وسابقين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التزم الصمت على 28 سؤالا.. تفاصل محاكمة القطري ناصر الخليفي في فرنسا
التزم القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور
شهدت مدينة الشروق حادثا مؤلما، حيث لقى 3 طلاب بكلية هندسة البترول بالجامعة البريطانية مصرعهم داخل سيارة ملاكى أثناء سيرهم، حيث اقتحمت السيارة الجزيزة الوسطى بالطريق، واشتعلت النيران فيها وتحولت إلى كتلة رماد تم نقل الجثث الثلاثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد
تواصل فى محافظة بورسعيد سقوط ضحايا الانفلات الأخلاقي اليومي والذي تشهده منذ عدة أيام بأحياء الضواحى والزهور، والتي يقود اللواء هشام خطاب مدير أمن المحافظة بنفسه يوميا حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون وضعاف النفوس ممن يهددون أمن المواطن ويروعون الآمنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المنتخب يعاني.. أول تعليق من حسام البدري عقب مباراة مصر وبتسوانا
أعرب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته باستهلال مهمته مع الفراعنة بالفوز على بتسوانا في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من عدة مشاكل فنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المستشار القانوني للأهلي يعلن انتهاء أزمة شركة مسك دون غرامات ..تفاصيل
أعلن حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، انتهاء أزمة ناديه مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي والخاصة بحكم تغريم النادي مبلغ ١٣٥ مليون جنيه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تحفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك
أمرت نيابة الأموال العامة، حفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الديمقراطيون والجمهوريون بالكونجرس يتفقون على فرض عقوبات على تركيا ورفض سحب القوات الأمريكية
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنها اتفقت مع الجمهوريين على الوقوف في وجه قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أرفض الكلام الفارغ .. شوقي غريب يفتح النار على منتقديه
استنكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بعض التعليقات السلبية على أداء فريقه بعد المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد فرار عائلات داعش من سجون سوريا.. أين التحالف الدولي؟
سنوات من القتال في سوريا أسفرت عن انحسار حلم "الخلافة" لتنظيم داعش الإرهابي، فبعد امتداد سيطرة التنظيم من ضواحي بغداد إلى غرب سوريا وتحكمه في نحو 10 ملايين شخص، انحسرت قوة التنظيم في مدينة الباغوز آخر معاقل داعش، لكن ذلك لم يقض عليه نهائيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول مباراة لـ حسام البدري.. منتخب مصر يهزم بتسوانا بـ هدف نجم الأهلي .. فيديو
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على بتسوانا بـ هدف ، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس ألبانيا: مصر تصنع مستقبلها.. ونتطلع بشوق لزيارة الرئيس السيسي
قال الرئيس الألباني إيلير ميتا إنني سعدتُ جدًا بزيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن حجم المشروعات الكبرى في مصر يدعو إلى الدهشة والاحترام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
حصل صدى البلد على صور واسماء طلاب الجامعة البريطانية الذين لقوا مصرعهم فى حادث تفحم سيارتهم بمدينة الشروق، حيث تبين أن المتوفين الثلاثة هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى وعبد الله ايهاب حسنى معوض وأحمد رزق محمد رزق المدمس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على حدود تركيا.. الجيش السوري يدخل مدينة منبج
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خنجر يثير اهتمام بوتين خلال جولته فى قصر اليمامة بالرياض.. فيديو
خلال جولته في قصر اليمامة بالمملكة العربية السعودية، اهتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخنجر يحمله أحد أفراد حرس الشرف السعودي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صرف رواتب العاملين بالدولة الأسبوع المقبل .. تعرف على تفاصيل الأجور بالموازنة
رفعت الحكومة من إنفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى 301.12 مليار جنيه بنسبة تمثل 18.82% من إجمالي المصروفات العامة أي بما يساوي أقل من ربع الإنفاق العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
8230 فرصة عمل متنوعة لدى 87 شركة بالقطاع الخاص فى الدقهلية
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن توفير 8230 فرصة عمل متنوعة بالقطاع الخاص لكافة المؤهلات والتخصصات الفنية وغير الفنية من خلال 87 شركة، مضيفا أنه يوجد فرص عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5%.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ريهام سعيد تنشر الحكم عليها في إهانة مرضى السمنة.. تعرف عليه
نشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها معنى اسم الله الجبار الذى يجبر قلوب العباد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أبو العينين يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة مشروعات الاستثمار.. وإعادة النظر في قوانين الاستثمار وأسعار الغاز والكهرباء والأراضي للمستثمرين
أكد محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة والتحول للتخصص الإنتاجي على مستوى المحافظات؛ من شأنه أن يخفض البطالة بالمحافظات إلى صفر، وضرب المثل بمدينة الأثاث دمياط، مطالبًا بإنشاء مدينة صناعية متخصصة للبتروكيماويات وللسيارات وللصناعات الغذائية وغيرها من التخصصات القطاعية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لموقف محرج قبل خطاب الملكة
تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، لموقف محرج، قبل حضور خطاب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
دولة أوروبية جديدة توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا
أعلنت جمهورية التشيك وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية تدخلها في شمال شرق سوريا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بوتين يهدي العاهل السعودي أحد أندر صقور العالم.. شاهد رد فعل الملك
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للملكة العربية السعودية أحد أندر صقور العالم، على الإطلاق، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.