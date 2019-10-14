اهم الاخبار.. السيسي يهنئ رئيس تونس الجديد قيس سعيد.. منتخب مصر يتغلب على بتسوانا وديا.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

سأدمر اقتصاد تركيا.. ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان

قال الرئيس الأمريكي، دوناد ترامب، اليوم الاثنين، إن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين تركيين حاليين وسابقين.