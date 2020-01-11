بعد رحيله.. 50 صورة نادرة لـ السلطان قابوس حاكم عمان

وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.