بـ جمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة وتسريحة شعر مختلفة





وأطلت بها رضوى الشربيني ، بجمبسوت أسود وأنيق بنصف كم، ويتميز بتفصيلة الدانتيل من منطقة الصدر ليبرز عن جمالها، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود لأكمال إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية أتمدت رضوى الشربيني فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الفتح الذى يبرز عن جمال أنوثتها.





وقامت بتسريحة للشعر مميزة، ورفعت شعرها على طريقة الكعكة الأنيقة التى تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط لأذنيها مع خاتم لليد.