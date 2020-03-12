الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات بسبب عاصفة التنين: حالة طقس الخميس سيئة

تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ في الساعات القادمة التي تبدأ من الخميس وتستمر لمدة 72 ساعة قادمة، لتسدل الستار بعد مرورها على فصل الشتاء هذا العام، والذي ينتهي فلكيًا يوم 21 مارس من الشهر الجاري.





وحذرت الدكتورة إيمان سيد أحمد، مسؤولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري، من سقوط كميات أمطار غير مسبوقة ستصل لضعف ما شهدته مدينة القاهرة قبل ذلك، كما ستكون الأمطار مركزة على محافظات الدلتا بشكل كامل وعلى السواحل الشمالية والمناطق الغربية ومحافظات مطروح والوادي الجديد والبحيرة والإسكندرية بالإضافة إلى سيناء والمناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث ستصل نسبة الأمطار بتلك المناطق وفقا للخرائط من 20 إلى 40 ملي وستصل إلى 70 ملي على أقصى السواحل الشمالية الغربية.





وتابعت: أن الوزارة والأجهزة المعنية في الدولة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ستشهدها مصر على مدى الأيام الثلاثة المقبلة وتصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول على معظم أنحاء البلاد خاصة مدينة القاهرة.





وقالت خبيرة التنبؤات الجوية -في تصريحات خاصة إن وزارة الري تتنبأ بصورة دورية بكميات الأمطار من أجل معرفة توقيت السيول والبدء في إجراءات مواجهة الأمطار وسبل استيعابها، مشيرة إلى أنه نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ بداية الأسبوع الحالي بحالة من الطقس السيئ ستشهدها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأبلغت بها مجلس الوزراء، قرر الأخير- في ضوء التقارير الرسمية الواردة إليه بهذا الشأن- باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، منها منح إجازة للمدارس والجامعات وكافة العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام غدا الخميس، والتأكد من جاهزية مخرات السيول والسدود والمصارف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول العارمة التي يتوقع أن تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.





وأوضحت المسؤولة أن سقوط الأمطار سيبدأ من الأربعاء على المناطق الغربية وستزداد اعتبارا من منتصف الليل بحسب الخرائط التي تم نشرها على موقع رئاسة الوزراء وعلى صفحة وزارة الموارد المائية والري على شبكة الإنترنت بحركة الأمطار كل 6 ساعات، مشيرة إلى أن ذروة الأمطار على القاهرة والمحافظات المجاورة ستبدأ اليوم الخميس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 مساء، وستسمر الأمطار على المحافظات الشمالية والدلتا وعلى مناطق سيناء حتى بعد غد الجمعة.





وأكملت: لذلك اتخذت الوزارة إجراءات احترازية لمدة يومين، حيث تم تقليل المنصرف من السد العالي وخفض المناسيب من الترع والمصارف لاستيعاب كمية الأمطار، بالإضافة إلى أن الأراضي الزراعية تكون متعطشة للمياه، وستعتبر تلك الأمطار الأولية ريا تكميليا لها.

وأكدت أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل كافة الأجهزة والقطاعات ذات الصلة، ومنع الإجازات للعاملين فيها، وتجهيز محطات الكهرباء العاملة بالديزل تحسبا لقطع الكهرباء عن المحطات العملاقة التي تقوم برفع كميات المياه من الدلتا ورميها في البحر.





وتابعت أنه تم التأكد من تطهير كافة المصارف لاستيعاب كمية المياه الإضافية، ونشر الخرائط والتحذيرات على جميع المحافظات والجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بها سواء على مستوى المحافظات أو الوزارات، مؤكدة أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشبكة واستيعاب كمية الأمطار غير المسبوقة التي لم تتعرض لها مصر في فترات سابقة.





وناشدت مسؤولة التنبؤات الجوية بوزارة الموارد المائية والري المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مشيرة إلى أنه "تم منح كافة العاملين في الدولة إجازة رسمية غدا الخميس للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة أننا في منطقة جافة وشبكة المصارف مهيئة للاستخدامات المنزلية المعتادة وليست للأمطار الشديدة ومن الصعوبة استيعاب كمية الأمطار الكبيرة، لذلك ستكون هناك تراكمات للمياه في الشوارع، لذلك ننصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء في الشوارع واصطفاف السيارات بعيدا عن اللوحات الإعلانية والابتعاد بقدر الإمكان عن أماكن تجمع مياه الأمطار".





عاصفة التنين فى مصر

وحول عاصفة التنين قالت الدكتورة ايمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا يوم الاثنين الماضى بحالة عدم استقرار الأحوال الجوية والتى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم السبت المقبل.





وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن الحالة الجوية عبارة عن عاصفة التنين يؤثر على جمهورية مصر العربية وقيمة الضغط بداخله منخفضة جدا وهذا يؤدى إلى سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وعلى القاهرة وبعض المناطق من مدن القناة .





وأوضحت: أن شدة غزارة الأمطار تصل الى حد السيول على مناطق من سيناء وعلى جبال البحر الأحمر وعلى بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد.





وتابعت: أن هناك حالة من عدم الاستقرار ستعم أنحاء البلاد وبناء على البيان الصادر من هيئة الأرصاد أمر رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية .





واستكملت: أن هذه الحالة من عدم الاستقرار تكررت في أوقات سابقة ولكنها لا تتكرر باستمرار ولكن على فترات متباعدة .





ومن ناحية أخرى حذر خبراء أرصاد، من أن عاصفة ترابية ستتجه إلى سبع دول عربية هي مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق وسلطنة عمان، كما ستضرب تركيا.





وأكد خبراء في الأرصاد أن المنطقة ستشهد غدا الخميس، منخفضا جويا اعتياديا برياحه وسرعتها التي لا تزيد على 60 كلم بالساعة".





وأشاروا إلى "فروقات حرارية واسعة، بين الخميس الذي يسجل 24 درجة مئوية في حين تنخفض درجات الحرارة الجمعة الى 14 درجة مئوية"، مشددين على أن "الطقس الحالي في المنطقة اعتيادي جدا ولا وجود لكل التوقعات المضخمة"، بحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.