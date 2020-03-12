أخبار الرياضة.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة في بيان رسمي.. إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية والتي جاءت كالتالي:







- كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا بسبب وجوده مع دانييلي روجاني، زميله في الفريق المصاب بالفيروس.









- فشل فريق ليفربول في استكمال رحلة الدفاع عن لقبه دوري أبطال أوروبا، عندما تعرض للإقصاء، أمس الأربعاء، على يد كتيبة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أرضية ملعب "الأنفيلد".









- أرسلت إدارة النادي، مساء اليوم الخميس، خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه سرعة الإفادة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، بعد إجبار الأهلي على خوض مباراته مع سموحة في الدوري بعد ٤٨ ساعة فقط من وصول فريق الكرة إلى القاهرة، بعد رحلة طيران استمرت ثماني ساعات، وقبلها الانتقال بالحافلة لمدة ساعة من مدينة بريتوريا إلى العاصمة جوهانسبرج، عقب أداء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.









- خسائر بالجملة تكبدتها كرة القدم الأوروبية والعالمية بشكل عام، بعد تعليق جميع الأحداث الرياضية في القارة بما فيها منافسات البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج" بسبب انتشار فيروس "كورونا".









- يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر بين نجوم كرة القدم، خاصة أنه تسبب في إلغاء المنافسات الرياضية محليًا وقاريًا.









- يعيش العالم في الوقت الحالي حالة من الهلع والذعر وذلك بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم اجمع مرورا بالمواطنين و الرياضيين والمشاهير.



