أخبار العلوم والتكنولوجيا.. Google Assistant سكرتير خاص فى هاتفك الذكي.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12 القادمة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"،مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية مع استئناف نشاطها فى الهند لطرح هاتفين جديدين، وهما Galaxy M51 و Galaxy M31s، للمنافسة بشراسة فى فئة الهواتف المتوسطة، التى تنافس فيها أكثر من شركة رائدة.
لازالت تتوالى تسريبات هواتف iPhone 12، رغم عدم الإعلان عنها بشكل رسمى حتى الآن، ولكن يبدو أن هواتف iPhone 12 ستشكل عصرا جديدا من الآيفون نظرا لما تحتويه من إمكانيات هائلة، الأمر الذى سيصعب الموقف على هواتف أندرويد من الفئات المتميزة أو Flagship.
كشف رين زينجفي مؤسس شركة هواوي الصينية العالمية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم فى مقابلة حديثة، أن الشركة أعادت فتح أكثر من 90 ٪ من خطوط إنتاجها، بعد حالة الإغلاق التامة فى الصين حتى الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID- 19، الأمر الذى كان له أثر بالغ على مبيعات الشركات، ومع انخفاض حالات الإصابة بكورونا في الصين، تقرر استئناف الشركات لإنتاجها من جديد.
مع بدء طرح هاتف Redmi Note 9 Pro Max فى السوق الهندي نفذ مخزون الهاتف تمامًا من الأسواق خلال بضع دقائق، بحسب تصريحات مانو جين المدير التنفيذ الرئيس التنفيذى لشركة شاومى فى الهند، والذى أكد على أنه سيتم تزيود مخازن الشركة بالهاتف من جديد فى الأسبوع المقبل.
تتنافس جميع الشركات المصنعة الهواتف الذكية من أجل الفوز برضا العملاء والمستخدمين أيًا كانت فئتهم، وذلك من أجل حصد أكبر حصص سوقية ممكنة وتحقيق أرباح بالمليارات، ومثلما نقدم لكم قوائم بأفضل الهواتف الذكية فى الفئات المختلفة مثل الكاميرا، والأداء، يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بأفضل الهواتف الذكية لمحبي الألعاب على الإطلاق.
تتسابق كبري شركات تصنيع الهواتف الذكية فى العالم سنويًا لتقديم هواتفها الرائدة التى ينتظرها الملايين بشغف شديد، حيث التصميم والمواصفات الجبارة وكذلك السعر المرتفع، إلا أنه فى السنوات الأخيرة بدأت فئة غاية فى الشراسة بالظهور والمنافسة بقوة لدرحة أنها استطاعت تكوين جمهور لها حول العالم، وهي الفئة المتوسطة عالية المواصفات أو كما تعرف بـ قاتل الـ Flagship.
أصبح تطبيق خرائط جوجل الشهير google maps لا غني عنه فى حياتنا اليومية، حيث يعتمد عليه كثير من المستخدمين وأصحاب السيارات في المشاوير اليومية، لذلك قامت "جوجل" بإصدار تحديث جديد لسهولة مشاركة الموقع باستخدام التطبيق.
يفضل الكثير من مستخدمى موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" رؤية جميع التعليقات للتغريدات المقتبسة من تغريدة واحدة فى نفس المكان، وذلك لسببين، الأول لتوفير الوقت، والثانى للاستمتاع بمشاهدة التعليقات والرد عليها بكل سهولة.
يحتوي هاتفك الذكي الذي يعمل بنظم التشغيل أندرويد، على مساعد شخصي ذكي يستطيع أن يساعدك في العديد من المهام اليومية.