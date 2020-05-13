أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

كشفت مصادر خاصة عن أزمة شديدة تشهدها حاليًا أروقة النادي الأهلي بعد أن تم اكتشاف حدوث خطأ إداري تسبب في أن يصبح قلب الدفاع سعد سمير لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.









حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " الجدل المثار خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية فى نسخته المقبلة .









تواصل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، مع رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني من أجل عدم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.









أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفضه لمنح لقب الدوري للأهلي في الفترة المقبلة.









أعلن اتحاد الكونغو الديموقراطية لكرة القدم منذ قليل، عن إنهاء بطولة الدوري للموسم الحالي 2019-2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.







