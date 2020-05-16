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أخبار البلد

أهم الأخبار .. القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين في عملية نوعية بشمال سيناء..الغرغرة تدمر فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 12:04 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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صدي البلد
 نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي .. 

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بـ فيروس كورونا ..للمزيد اضغط هنا
 
القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء
 
 قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية جديدة إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء..للمزيد اضغط هنا

بعد ضبط مودة الأدهم وحنين وسما المصرى.. مشاهير تيك توك مهددون بـ الحبس والغرامة

اثار خبر القبض علي اليوتيوبر موده الادهم وسما المصري وفتاة تيك توك حنين حسام، ..للمزيد اضغط هنا

الثاني خلال شهر .. استقالة وزير الصحة البرازيلي بسبب فيروس كورونا

أعلنت البرازيل عن استقالة وزير الصحة الثاني خلال شهر بسببب أزمة فيروس كورونا، وانتشار الوباء في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية..للمزيد اضغط هنا

ارتفاع أسعار الذهب والنفط في التعاملات الفورية.. تفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، بمقدار 16.55 دولار أمريكي أو بما يعادل نسبة 0.97% ليبلغ 1716.40 دولار أمريكي..للمزيد اضغط هنا 

سوزان نجم ترد على رامز جلال بإخراج لسانها.. والأخير: ممكن أخلعك الجزمة

أظهرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شجاعة كبيرة خلال تنفيذ فقرات برنامج مجنون رسمى..للمزيد اضغط هنا

 النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل بمطعم كبابجي..للمزيد اضغط هنا

الغرغرة تدمر فيروس كورونا.. تفاصيل
اكتشف العلماء أن استخدام الغرغرة قد يساعد على القضاء على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من البحث العاجل لتأكيد النتائج...للمزيد اضغط هنا 

رسميا .. إنهاء الدوري البلجيكي وتتويج كلوب بروج بطلًا

أعلن نادي كلوب بروج ، منذ قليل، تتويجه رسميًا، بطلًا للدوري البلجيكي هذا الموسم 2019-2020..للمزيد اضغط هنا

 
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