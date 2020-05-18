أبرز أخبار التوك شو.. نقل تكبيرات صلاة العيد.. أسباب تأخير امتحانات الثانوية العامة.. فئات مستثناة من قرار الحظر.. عقوبة عدم ارتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم م جلس الوزراء ، إن الحكومة قررت أن تمنح إجازة العيد 5 أيام، حتى يسمح للجميع بالقيام بما يريد اثناء اجازة عيد الفطر، لافتا إلى أن الحظر الجزئي المشدد يتضمن إغلاق الشواطئ والمنتزهات.





وأضاف نادرسعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن النقل الجماعي يتضمن الأتوبيسات والمترو والقطارات في جميع الجمهورية، لافتا إلى أن كلا من خدمة الأوبر والتاكسي بالإضافة إلى الميكروباصات والسيارات الخاصة لا ينطبق عليها الإجراءات المتخذة.

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم

مجلس الوزراء

على الإجراءات المعلنة اليوم خلال الفترة القادمة في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة تفشي فيروس

كورونا

، قائلًا: "فلسفة قرارات اليوم اعتمدت في جوهرها على معايير عدة أولها قرب الأعياد وهي فترة تتميز في الثقافة المصرية بتجمهر المواطنين والخروج للتنزه والزيارات في مثل هذه المناسبات وهذا أمر طبيعي".

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم قرار على مدار أيام عيد الفطر المبارك، إغلاق كافة الشواطئ العامة والخاصة باستثناء تلك الشواطئ المملوكة للفنادق التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للقطاع الفندقي في ظل إجراءات إحترازية صارمة.



قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان الإرهابي وما ينشره من تحريض مستمر مثبت بالأفعال والوقائع.