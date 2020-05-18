أبرز أخبار التوك شو.. نقل تكبيرات صلاة العيد.. أسباب تأخير امتحانات الثانوية العامة.. فئات مستثناة من قرار الحظر.. عقوبة عدم ارتداء الكمامة
الإثنين 18/مايو/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
الأوقاف: فتح المساجد لنقل تكبيرات صلاة العيد
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد ستذاع على التلفاز لإشعار الناس بشعائر صلاة العيد، وسيتم فتح المساجد لنقل التكبيرات، رغم تعليق الصلاة من أجل إعلام الناس بتكبيرات صلاة العيد، خاصة أن المصريين لديهم عاطفة كبيرة لإقامة شعائر صلاة العيد.
وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة كبار العلماء أكدت أن الصلاة وراء المذياع أو التلفاز، لا تجوز وغير منطقية، لافتًا إلى أن الصلاة معلقة في المساجد إلى أن يأذن الله بزوال هذه غمة فيروس كورونا.
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخير الامتحانات لتبدأ في الحادي والعشرين من يونيو المقبل بعدما كان مقررًا لها السابع من الشهر ذاته.
وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك استعدادات لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والصحة.
هشام طلعت: صديق إماراتي يتبرع بـ 15 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل
قال هشام طلعت مصطفى، رجل أعمال، إن هناك صديق له من الإمارات - رفض ذكر اسمه- هو محب لمصر تبرع بـ15 مليون جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفي وادي النيل.وتابع هشام طلعت مصطفي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج" الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن المبلغ سيصل بعد غد.
الوزراء: عقوبة عدم ارتداء الكمامة 300 جنيه
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه سيكون لدينا إنتاج من الكمامات بالملايين، مضيفا:" وزارة الإنتاج الحربي ستنتج 4.5 مليون كمامة يوميا".
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الكمامة القماش الجديدة معتمدة صحيا وستتوفر بـ 5 جنيهات".
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت أن تمنح إجازة العيد 5 أيام، حتى يسمح للجميع بالقيام بما يريد اثناء اجازة عيد الفطر، لافتا إلى أن الحظر الجزئي المشدد يتضمن إغلاق الشواطئ والمنتزهات.
وأضاف نادرسعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن النقل الجماعي يتضمن الأتوبيسات والمترو والقطارات في جميع الجمهورية، لافتا إلى أن كلا من خدمة الأوبر والتاكسي بالإضافة إلى الميكروباصات والسيارات الخاصة لا ينطبق عليها الإجراءات المتخذة.
الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاصعلق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على الإجراءات المعلنة اليوم خلال الفترة القادمة في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قائلًا: "فلسفة قرارات اليوم اعتمدت في جوهرها على معايير عدة أولها قرب الأعياد وهي فترة تتميز في الثقافة المصرية بتجمهر المواطنين والخروج للتنزه والزيارات في مثل هذه المناسبات وهذا أمر طبيعي".
الحكومة: 10 فنادق مستثناة من الحظر.. والداخلية ستطبق الإجراءات بصرامة بالغةأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم قرار على مدار أيام عيد الفطر المبارك، إغلاق كافة الشواطئ العامة والخاصة باستثناء تلك الشواطئ المملوكة للفنادق التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للقطاع الفندقي في ظل إجراءات إحترازية صارمة.
أحمد موسى يعرض فيديو يكشف تحريض أعضاء الإرهابية على قتل المصريين
قال الإعلامي أحمد موسى إن تنظيم الإخوان الإرهابي وما ينشره من تحريض مستمر مثبت بالأفعال والوقائع.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحريض هدف الأصوات الإعلامية لهذه الجماعة الإرهابية ومثبت عليهم جميعا ومسجل تحريضهم على قتل المصريين.
محافظ الإسكندرية يكشف عن إجراءات قاسية خلال عيد الفطر المبارك
قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية, إن سيتم تطبيق إجراءات قاسية داخل المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف اللواء محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية, أنه ملتزم بتطبيق كافة الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم خلال فترة العيد.