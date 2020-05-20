أهم الأخبار.. السيسي: استقرار ليبيا أمن قومي .. تفاصيل اجتماع مصر والسودان بشأن سد النهضة .. و720 إصابة جديدة بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري اليوم عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

المسماري: قررنا سحب قواتنا من قاعدة الوطية



أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، على سحب القوات والمعدات من قاعدة الوطية الليبية جاء منذ أشهر بشكل تدريجي. . للمزيد اضغط هنا





الأزمة بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف تتصاعد.. مصادرة أموال رجل الأعمال السوري



تجدد الخلاف مرة أخرى بين الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، وبين رجل الأعمال السوري الموضوع على لائحة العقوبات.. للمزيد اضغط هنا





الأحد المقبل.. بداية إجازة العيد بالبنوك والبورصة



قرر كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصري، اعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية بالقطاع المصرفي و سوق المال، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك. وقال بيان صادر عن البنك المركزي المصري و البورصة ؛ ...للمزيد اضغط هنا





ترامب يوقع رسميا قرارا تنفيذيا لتخفيف قيود كورونا وإعادة فتح الاقتصاد



وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسميا قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. للمزيد اضغط هنا





في اجتماع خاص بالتطورات الليبية.. السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا لم ولن نتهاون مع الجماعات الإرهابية.. للمزيد اضغط هنا





تفاصيل الاجتماع بين مصر والسودان حول سد النهضة



عُقد الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الوزراء...للمزيد اضغط هنا





الصحة: اليوم أعلى عدد شفاء وإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن اليوم، الثلاثاء، شهد أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد..للمزيد اضغط هنا