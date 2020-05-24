أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه.. سينما بديلة في العيد

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يبذل الكثيرون من محبي الهاتف الذكى الأشهر والأغلى فى العالم آيفون عن أفضل العروض لاقتناء أحد إصداراته المميزة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجات أبل بشكل ملحوظ، ونادرًا ما يصادفهم أحد العروض المميزة، إلا أنه هذه المرة يمكنك الحصول على آيفون 7 بأقل من نصف سعره.
يعتبر التراسل الإلكترونى أهم ما يميز العديد من مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الإجتماعى، حيث استطاعت هذه التطبيقات ليس فقط تخطى المسافات في التواصل، ولكن مشاركة الأهل والأصدقاء الصور والفيديوهات، وغيرها.
استهدف هاكرز، أكثر من 377 تطبيقًا مصرفيًا في الولايات المتحدة ، وسرقة حسابات العديد من المستخدمين، والاستيلاء على مبالغ مالية، كما تم اختراق تطبيقات أخرى في أكثر من 93 دولة.
تعتبر تطبيقات البريد الإلكترونى هى تطبيقات رسمية، مثل تطبيق Gmail ، الذى يستخدمه عدد كبير، ويتم استخدام هذه التطبيقات في العمل وتلقى الخدمات أكثر من استخدامها للتراسل أو الدردشة مع الأصدقاء والأهل، وتحتوى على العديد من الرسائل والمعلومات المهمة والتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
أعلنت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي هيئة مراقبة الخصوصية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعى، أنها قدمت مشروع قرار للسلطات في الاتحاد الاوروبي بسبب موقعى واتسآب وتويتر، لعدم التزامهم بحماية خصوصية المستخدمين.
زادت ثروة المدير التنفيذى والمؤسس لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، بصورة هائلة في خلال شهرين فقط، ووصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، بسبب فيروس كورونا.
تعد مظاهر الاحتفال بالأعياد، من أكثر اللحظات سعادة وفرحا وتسيطر فيها أجواء الصخب، وتحيط بها فرحة التجمعات والخروج؛ ولكن هذا العام سيكون العيد فيه مختلف تماما، حيث لأول مرة في تاريخ الأجيال الحالية سيضطرون لقضاء العيد في المنازل.
قام مجموعة من الهاكرز بسرقة بيانات شخصية لأكثر من 25 مليون مستخدم لتطبيق تعليمى شهير متخصص في الرياضيات يسمى Mathway، كما قاموا ببيع هذه المعلومات على الدارك ويب.
قال Tan Donghui تان دونجوي، نائب رئيس مجموعة أعمال المستهلكين بشركة هواوى، إن الشركة لديها أكثر من 1.5 مليون مطور مسجل بمعدل نمو سنوي يبلغ 115 %، كما أن خدمات هواوى تشهد ارتفاعا كبيرا بين المستخدمين.
أطلق تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp واتسآب، أمس، خدمة جديدة لمستخدميه تسمى بـ QR وهى عبارة عن رمز باركود يسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات ومعلومات الإتصال الخاصة بهم بكل سهولة من خلاله.
قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها أضافت 33 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى القائمة السوداء للتعاون التجارى، والمدرجة عليها شركة هواوى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي من ضمنها أنشطة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل وأنشطة عسكرية أخرى.
جعلت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك حياتنا أسهل، فهي توفر لنا الكثير من الوقت والجهد وأيضا المال للتواصل مع الآخرين، ويعد فيسبوك هو موقع التواصل الأول والأكثر استخداما حول العالم، وذلك بفضل ميزات الجديدة والمحدثة باستمرار.