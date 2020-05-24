أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه.. سينما بديلة في العيد

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

يعتبر التراسل الإلكترونى أهم ما يميز العديد من مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الإجتماعى، حيث استطاعت هذه التطبيقات ليس فقط تخطى المسافات في التواصل، ولكن مشاركة الأهل والأصدقاء الصور والفيديوهات، وغيرها.



