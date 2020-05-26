أعراض إذا ظهرت عليك يجب أن تعزل نفسك فورا.. 8 نصائح لتعزيز مناعة الإنسان ضد كورونا.. التدخين يزيد من احتمالات الإصابة.. والتكييف قد يتسبب فى نقل عدوى الفيروس

1- ساعات النوم يجب أن تكون في حدود ثماني ساعات متواصلة.



2- ممارسة رياضة منزلية خفيفة حوالي ثلاثين دقيقة يوميا.



3- نعرض الساقين والذراعين لـ



3- نعرض الساقين والذراعين لـ أشعة الشمس عصرا نصف ساعة يوما بعد يوم للحصول على ڤيتامين د.





5- الحرص على الحصول على فيتامين C وعنصر الزنك يوميا، وذلك من خلال طبق



6- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه تماما.



4- الإقلال من تناول الحلويات المصنعة والسكريات لتأثيرها السلبي على جهاز المناعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية.5- الحرص على الحصول على فيتامين C وعنصر الزنك يوميا، وذلك من خلال طبق السلطة الخضراء ، والذي يحتوي على الفلفل الألوان والجرجير والسلق والطماطم والجزر والخيار.6- تناول معلقة عسل نحل صباحا يوميا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه تماما.

7- تناول ملعقة زيت زيتون قبل الغذاء يوميا.



8- الإقلاع عن التدخين بكل أشكاله بالإرادة والعزيمة القوية.





العديد من الأطباء ينصحون بعدم استخدام مكيف الهواء نتيحة خطورته، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد رغم ارتفاع درجة الحرارة.









زيادة فرص الإصابة بالفيروس



على الجانب الآخر، يعد أبرز ما يدور فى ذهن الكثيرين فى ظل تفشى فيروس كورونا ومع قدوم فصل الصيف بعيدا عن رفع المناعة، هل يمكن أن ينقل التكييف فيروس كورونا؟









ووفقا لموقع healthline، أفادت دراسة جديدة بأن نظام تكييف الهواء في مطعم في الصين ربما ساهم في انتشار الفيروس التاجي الجديد.











ونصح دكتور هاني الناظر بعدم استخدام مكيف الهواء، ومع ذلك يقول الخبراء إنه من غير المحتمل أن تتمكن وحدات تكييف الهواء المناسبة المستخدمة في المتاجر والمطاعم والشركات الأخرى من نقل الفيروس والوباء









أما عن زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا بين المدخنين، فأكدت الدراسة أن التدخين يزيد بشكل كبير من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.









وقال الدكتور جيمس جيل، وهو طبيب عام ومحاضر بكلية الطب في وارويك: "يعد التدخين عاملا خطرا كبيرا للإصابة بالفيروسات التاجية، وفي الواقع، العدوى بشكل عام، وهناك العديد من العوامل المتداخلة حول سبب تقليل التدخين من قدرة الجسم على مكافحة العدوى".









وأوضح الطبيب أنه ربما يكون أحد أكبر أسباب تعرض المدخنين لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي هو ضعف الأهداب وموتها في الشعب الهوائية والرئتين.









وعن آثار التدخين، فهو يعمل على زيادة مستويات أول أكسيد الكربون في الدم ، وهو منتج ثانوي للتدخين ، يمنع قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

