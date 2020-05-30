نقابة الأسنان: تطوع بعض الأعضاء بتوصيل المستلزمات الطبية بسيارتهم الخاصة للوقاية من كورونا

قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها مستمرة في عملها لتوفير كافة مستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لأعضاء النقابة.





وأضافت النقابة، في بيان لجنة إدارة الأزمات، أنه تم تطوع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية بتوصيل المستلزمات بسيارتهم الخاصة حتى تصل إلى الأطباء، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة يحاولون تكثيف جهودهم لتوفير المزيد من المستلزمات.

وشكلت النقابة غرفة لإدارة الأزمة، من أعضاء هيئة المكتب تضم "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، والدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، والدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، والدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل، ويتم استقبال شكاوى الأعضاء الخاصة بنقص المستلزمات الوقائية، من خلال رقم واتس آب، لغرفة العمليات: 01061551450.

وقال الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، إن اللجنة وفرت خلال تلك الفترة 5700 علبة من الجلوفزات، بأسعار من 65 إلى 90 جنيها للعلبة، و300 علبة من الماسكات، بسعر 75 جنيه للعلبة.





وأضاف أنه جارٍ توفير كميات أخرى بأسعار مناسبة، ومطابقة للمواصفات حفظا علي صحة أطباء الاسنان، كما وفرت اللجنة 300 "فيس شيلد"، و500 زجاجة من الكحول الطبى.