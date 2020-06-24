حدث ليلاً.. عودة العمل بالمحاكم.. استمرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء بعد كورونا.. رواد التواصل يهاجمون نقابة الأطباء

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدولة المتعلق بغلق المقاهي والمطاعم عند الساعة 10 مساء مستمر بعد انتهاء أزمة وباء فيروس "كوفيد-19" والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن رئيس الوزراء أعلن عدة قرارات في غاية الأهمية وعلى المواطن الالتزام بها.
مصالح انتخابية ضيقة.. رواد التواصل: نقابة الأطباء تحتاج إلى إصلاح.. وأعضاء مجلسها يدفنون رؤوسهم في الرمال
شنَّ رواد السوشيال ميديا، هجومًا حادًا على نقابة الأطباء، واصفين مجلس نقابة الأطباء بـ"النعام" الذي يدفن رأسه في الرمال.
استحضرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي بعض المواقف لها مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وبديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27 يونيو، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة؛ وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.
كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن موعد عودة الدوري الممتاز بعد 10 أيام، عقب الانتهاء من مسحات كورونا.
أرجع البنك المركزي المصري، أسباب مطالبته للبنوك العاملة بالسوق المصرية، برفع أسماء العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والسوداء لدى الجهاز المصرفي؛ إلي التوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تشغيل المصانع والشركات عملًا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو.
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم، عقب انتهاء مدة عمل اللجنة الخماسية .
علق طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب، على أنباء انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس ذئاب الجبل على عرض القلعة الحمراء.
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن صيغة الأذان ستعود إلى الصيغة الأولى السابقة "حي على الصلاة .. حي على الفلاح"، عن المعمول بها حاليا بسبب جائحة كورونا، ابتداء من فجر يوم السبت المقبل، 26 يونيو الجاري، عدا ظهر يوم الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هي معمول بها الآن "ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم" حيث ستصلى "ظهرا" في المنازل، إلى أن يأذن الله- تعالى- برفع تعليق إقامتها.