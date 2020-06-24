حدث ليلاً.. عودة العمل بالمحاكم.. استمرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء بعد كورونا.. رواد التواصل يهاجمون نقابة الأطباء

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن صيغة الأذان ستعود إلى الصيغة الأولى السابقة "حي على الصلاة .. حي على الفلاح"، عن المعمول بها حاليا بسبب جائحة كورونا، ابتداء من فجر يوم السبت المقبل، 26 يونيو الجاري، عدا ظهر يوم الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هي معمول بها الآن "ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم" حيث ستصلى "ظهرا" في المنازل، إلى أن يأذن الله- تعالى- برفع تعليق إقامتها.