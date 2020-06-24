أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تتيح أكثر الميزات طلبًا لمستخدمي آيفون.. تسريبات تكشف ميزة الوضع المظلم على خرائط جوجل

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:سلاح جديد.. آبل تحمي الآيفون من السرقة بإطلاق Find Myأعلنت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة آبل Apple، أمس، في مؤتمرها السنوى للمطورين، WWDC 2020 ، الذى أعلنت فيه عن أهم التغييرات التى ستجريها على أجهزتها، ومن ضمنها هواتف آيفون. آبل تتيح خاصية App Clips لتجربة التطبيقات ومشاركتها دون تحميلها .. فيديوأطلقت آبل خاصية جديدة تسمى App Clips للتطبيقات في متجر آبل App Store ، ستتيح للمستخدمين إمكانية تصفح التطبيقات ومعرفة خصائصها دون تنزيل التطبيق نفسه. اخترقوا مكتب التحقيقات الفيدرالي .. هاكرز ينشرون ملفات خطيرة لأكثر من 200 قسم شرطة في أمريكانشرت مجموعة من الهاكرز مئات الآلاف من الملفات التي تم تسريبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ومكاتب الشرطة، في أكثر من 200 قسم في جميع أنحاء الولايات المتحدة عندما تم اختراقهم أثناء الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة. سيضر بالاقتصاد .. مديرو آبل وجوجل وأمازون ينتقدون ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة للأجانبانتقد مديرو شركات آبل وجوجل و أمازون و مايكروسوفت قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باستمرار تعليق تأشيرات الهجرة للأجانب من دخول الولايات المتحدة ومنعهم من الحصول على فرص عمل. 1500 موظف في جوجل يتقدمون بشكوى لمطالبة الشركة بوقف بيع تقنياتها للشرطة الأمريكيةقام أكثر من 1500 موظف في شركة جوجل بتقديم شكوى للمدير التنفيذى للشركة، ساندر بيتشاى، يعترضون فيها على بيع تقنيات الشركة للشرطة الأمريكية. قبل إصداره.. تسريبات تكشف تطبيق الوضع المظلم على Google Maps.. صوركشفت تسريبات، عن أن شركة جوجل، تعمل على تطوير خاصية dark theme أو الوضع المظلم لخدمة خرائطها Google Maps، والتى تم رصد عدد من الخصائص الجديدة فيها، تجعلها تتميز عن أى تطبيق آخر حصل على نفس الميزة. آبل تتيح لمستخدمي آيفون أكثر ميزتين طلبًا.. فيديوأتاحت شركة آبل Apple لمستخدميها أخيرا، أكثر ميزتين مطلوبتين لأصحاب هواتف آيفون، حيث ستمنحهم لأول مرة تجربة أى بريد إلكترونى، ومتصفح للويب يريدونه.