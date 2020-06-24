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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تتيح أكثر الميزات طلبًا لمستخدمي آيفون.. تسريبات تكشف ميزة الوضع المظلم على خرائط جوجل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:13 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أعلنت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة آبل Apple، أمس، في مؤتمرها السنوى للمطورين، WWDC 2020 ، الذى أعلنت فيه عن أهم التغييرات التى ستجريها على أجهزتها، ومن ضمنها هواتف آيفون. 


أطلقت آبل خاصية جديدة تسمى  App Clips للتطبيقات في متجر آبل App Store ، ستتيح للمستخدمين إمكانية تصفح التطبيقات ومعرفة خصائصها دون تنزيل التطبيق نفسه. 


نشرت مجموعة من الهاكرز مئات الآلاف من الملفات التي تم تسريبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ومكاتب الشرطة، في أكثر من 200  قسم في جميع أنحاء الولايات المتحدة عندما تم اختراقهم أثناء الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة. 


انتقد مديرو شركات آبل وجوجل و أمازون و مايكروسوفت قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باستمرار تعليق تأشيرات الهجرة للأجانب من دخول الولايات المتحدة ومنعهم من الحصول على فرص عمل. 


قام أكثر من 1500 موظف في شركة جوجل بتقديم شكوى للمدير التنفيذى للشركة، ساندر بيتشاى، يعترضون فيها على بيع تقنيات الشركة للشرطة الأمريكية. 


كشفت تسريبات، عن أن شركة جوجل، تعمل على تطوير خاصية dark theme أو الوضع المظلم لخدمة خرائطها Google Maps، والتى تم رصد عدد من الخصائص الجديدة فيها، تجعلها تتميز عن أى تطبيق آخر حصل على نفس الميزة.  


أتاحت شركة آبل Apple لمستخدميها أخيرا، أكثر ميزتين مطلوبتين لأصحاب هواتف آيفون، حيث ستمنحهم لأول مرة تجربة أى بريد إلكترونى، ومتصفح للويب يريدونه. 
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