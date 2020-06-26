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رئيس التحرير
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

نشرة الحوادث .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون ليلى سويف: فضيحتك بجلاجل ..أم تقتل طفلتيها بشبرا الخيمة.. انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت ..ضبط شخصين تعديا على ممرض

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:40 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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قسم الحوادث

نشر قسم الحوادث في صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها :


انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت على طريق المنصورة أجا

 شهد طريق المنصورة أجا بمحافظة الدقهلية اليوم انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت مما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطل حركة المرور.


تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

 تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة والرحمة بمحافظة القليوبية وقامت بخنق طفلتيها الصغار بدلا من رعايتهما بحجة عدم إنفاق زوجها على المنزل وتوفير احتياجاتهم المعيشية.

أهلك بيستعروا منك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعتي وطنك والناس عارفة جرايمك

 هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الأمريكية آية حجازی لتدخلها فى شئون مصر وترديد الشائعات التى تطلقها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

 

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

 هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا ليلى سويف لدفاعها عن الاخوان وتنفيذ مخططاتتهم فى الهجوم على الدولة وتشويه مؤسسات الدولة المختلفة .

 

الأموال العامة تضبط 4 قضايا بقيمة 2.5 مليون جنيه

 واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .

 

لحظة اندلاع حريق داخل عقار بميدان العتبة.. فيديو

 التقطت عدسة صدى البلد فيديو للحظة اندلاع حريق داخل عقار بميدان العتبة.

 

قول أمنى بالقاهرة يساعد أجنبيا تعطلت سيارته أعلى الطريق الأوسطى

 فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن  ، قام قول أمنى بمديرية أمن القاهرة بمساعد أحد الأشخاص عقب تعطل سيارته .

 

رفض زيارتهم لمريض كورونا.. ضبط شخصين تعديا على ممرض داخل مستشفى عزل بمصر القديمة

 ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لاتهامهما بالتعدى بالضرب على ممرض داخل مستشفى عزل بمصر القديمة ، لرفضه زيارة أحد أقاربهما المصاب بفيروس كورونا .

 

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