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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. حافظ على باقة الإنترنت من واتسآب.. وإصدار Galaxy Note 20 Ultra بإمكانيات خارقة

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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ندى على
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


قامت شركة فيسبوك Facebook بالبدء في إطلاق خاصية الوضع المظلم dark mode على تطبيقها لمستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك بعد إطلاقه على تطبيقاتها ماسنجر وانستجرام و واتسآب. 

تعهد موقع تويتر Twitter  بتخفيف القيود الشديدة على التغريدات التى تتناول معلومات متعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، بعدما انتقد عدد كبير من المستخدمين تويتر بسبب تصنيف تغريداتهم على أنها مضللة في حين أنها لم تشارك في ربط 5G بانتشار فيروس كورونا.


عادة ما تستهلك مواقع التواصل الاجتماعى، وتطبيقات التراسل، الكثير من باقة الإنترنت المحدودة بالنسبة للعديد من المستخدمين، خاصة تطبيق WhatsApp واتسآب، الذى يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية بين المستخدمين. 


يبدو أن مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، قد فتح على نفسه نيران الصراعات حين قرر عدم حذف منشور الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أثار غضبا عارما، أثناء الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة، حيث قال " عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار". 


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Galaxy Note 20 Ultra من شركة سامسونج والذى سيصدر ضمن مجموعة هواتف Galaxy Note 20 ، سيصدر بإمكانات فائقة لم يحصل عليها أى هاتف ذكى أصدرته شركة سامسونج  حتى الآن. 


كشفت شركة وان بلس الصينية عن تغيير اسم هاتفها للفئة المتوسطة، OnePlus Z إلى OnePlus Nord ضمن إعلان تشويقى، قبل إصدار الهاتف رسميا يوم 10 يوليو القادم في السوق الهندية. 


أتاحت شركة آبل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، خاصية جديدة للصور في نظام التشغيل iOS 14، حيث سيستطيع المستخدمون إجراء تغييرات على صورهم القديمة، وكتابة التعليقات عليها. 

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