أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: القوات المسلحة انحازت للشعب المصري في 30 يونيو.. وسامح شكري: سد النهضة يهدد حياة الملايين في مصر والسودان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن يتخلى عن الشعب المصري وسبق وأن انقذنا من جماعة الإخوان الإرهابية؛ موضحا أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أنه يقف بجانب الشعب المصري في كل الأمور.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الرئيس أكد أن أمن مصر القومي لا ينتهي عند الحدود السياسية ولن يتمد إلى حقوقنا التاريخية، منوها أن الرئيس لا يسمح أن يلوى ذراع مصر من أي شخص.