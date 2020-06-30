أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: القوات المسلحة انحازت للشعب المصري في 30 يونيو.. وسامح شكري: سد النهضة يهدد حياة الملايين في مصر والسودان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن يتخلى عن الشعب المصري وسبق وأن انقذنا من جماعة الإخوان الإرهابية؛ موضحا أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أنه يقف بجانب الشعب المصري في كل الأمور.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الرئيس أكد أن أمن مصر القومي لا ينتهي عند الحدود السياسية ولن يتمد إلى حقوقنا التاريخية، منوها أن الرئيس لا يسمح أن يلوى ذراع مصر من أي شخص.
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هدف مصر في المفاوضات بخصوص سد النهضة هو الوصول إلى اتفاق منصف وعادل، موضحا أنه لو تعرضت إثيوبيا لأي مكروه سيعرض السودان ومصر إلى خطر كبير.
وأضاف شكري خلال كلمته في مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، أنه على إثيوبيا أن تقلل مخاطر السد على مصر والسودان؛ حيث أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين في مصر والسودان، وما نريده هو اتفاق عادل بشأن السد.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أهم ما يميز قطاع الاتصالات أنه قطاع عرضي يتعاون مع باقي قطاعات الدولة وتتضافر جهوه معه لتقديم خدمات أفضل لحوكمة الأداء وزيادة معدلات الانتاج وترشيد الموارد.
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن كل الاطر التكنولوجية التي تنظمها الدولة تسهم بشكل فعال للنهوض بها.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن ما نشهده حاليا من ارتفاع الإصابات يعد ضمن مرحلة متوقعة.
وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القضية الكبرى هي كيفية قدرة الدولة على احتواء الزيادة في عدد الحالات والزيادة المتوقعة في عدد الوفيات.
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدولة تهتم بتطوير وصيانة حي مصر الجديدة؛ للحفاظ على طابعه المعماري الذي أنشئ عليه منذ أكثر من 100 سنة، موضحا أن عملية ترميم قصر البارون استغرقت أكثر من عامين ونصف حتى تتم بشكل دقيق.
ووجه "العناني"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، الدعوة إلى جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية للتصوير داخل القصر، منوها بأنه لن يسمح بتواجد أكثر من 100 فرد داخل القصر خلال فترات الزيارة.
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن 30 يونيو يوم تاريخي وعادت فيه مصر إلى وضعها الطبيعي بعد ان اختطفت لمدة عام من قبل الإخوان .
وأضاف شوقي علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" اعتلى منبر الخطاب الديني في هذه الفترة ازدواجية وترسيخ ازدواجية غير مرضية للفهم الصحيح للدين الإسلامي ".
قارن المستشار عمر مروان، وزير العدل، بين الأوضاع المستقرة والمتطورة التي تشهدها مصر الآن وما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو، متابعا "قبلها كانت الناس تموت فى طوابير العيش، أما الآن فلا توجد أزمة، ووضع مصر فى كافة القطاعات كان مضطربا.. كما أن قيادة الدولة آنذاك كانت فى صدام مع مؤسساتها الدستورية، حتى أنهم قسموا طوائف الشعب، اللى معاهم ده مميز، والباقى درجة تانية".
وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر الآن دولة جادة وتسير بقوة فى بناء مصر الجديدة، مؤكدا "مصر الآن تقوم على العلم والعمل مش الفهلوة والأوطنة".
كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن كواليس مشاركته وزوجته في ثورة 30 يونيو.
وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "شاركت في تظاهرات ثورة 30 يونيو، والفنانون لعبوا دورا هاما في ثورة 30 يونيو".
قال النائب محمود بدر مؤسس حركة "تمرد"، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع أثناء ثورة 30 يونيو كانت تؤكد أن الشعب المصري لن يقبل بحكم هذه العصابة.
وأضاف محمود بدر، في حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري هو من أسس فكرة الدولة في العالم، وأكبر دليل على ذلك أن مصر دولة عمرها 7000 سنة.
وجه الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، التهنئة إلى الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو.
وأضاف عبد الله النجار في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن ثورة 30 يونيو حدث إنساني استرد فيه المصريون مصر من جماعة أرادت سرقة مصر".