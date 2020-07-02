أخبار التعليم.. تباين الآراء حول امتحان الفلسفة والمنطق.. وطلاب الشعبة الأدبية: واجهنا سؤالا غير مفهوم.. وضبط طالب أثناء الغش بالمحمول في الثانوية العامة بسوهاج

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.
وفيما يلي، ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
في ذكرى رحيلها .. أنشطة خيرية ومشروعات إنسانية للدكتورة سوسن الطوخى لا تزال تنبض بالحياة
في رابع يوم.. آراء طلاب الثانوية في امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة
7 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
شاهد.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن الأحياء والفلسفة
سهولة امتحانات الثانوية العامة اليوم ترسم الفرحة على وجوه طلاب مدارس القاهرة