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توك شو

أهم أخبار الـ توك شو.. دواء مصري لكورونا بـ15 جنيها فقط.. أحمد موسى يكشف مخطط إثيوبيا لتعطيش مصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
صدى البلد
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قسم التوك شو
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا كبيرا من الأخبار الهامة والتي تضمن العديد من القضايا ومنها: 


قال طارق عادل السفير المصري في لندن  تعليقًا  على  أزمة بيع  رأس " توت عنخ أمون "  في يوليو 2019 أنه بمجرد علم السفارة  بعملية البيع من قبل وزارة الاثار تحركنا على الفور لايقاف المزاد لانها خرجت بطريقة غير مشروعة  من مصر حيث  قامت السفارة بالتواصل مع إدارة صالة " العرض " كريستيز " ومع السلطات البريطانية سواء الاتصال مباشرة أو مراسلات رسمية إلا أن الجهود لم تثمر عن إيقاف عملية البيع في المزاد.


وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه عقب التحقق من وجود سؤال فى امتحانات الدبلومات الفنية، بمادة القراءة يمجد فى المعارك العثمانية وفتح القسطنطينية، تبين أنه غير متعمد، ومن ضمن المقرارات التى حذفت بسبب عدم دراسة الطلاب لها بعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتابع:"هذه المادة لطلاب  نظام الخمس سنوات، وهؤلاء يشكلون 5% من طلبة الدبلومات الفنية فضلًا عن أن السؤال اخيارى وليس إجبارى".



قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إن مصر صاحبة تاريخ عريق في صناعة الدواء منذ 1939، منوها أن أهم العقبات في تصدير الأدوية هو سعر بيع بلد المنشأ، فضلا عن عملية التسجيل الطويلة للمصانع والتفتيش والذي يمتد لعامين.


أكدت رحمة الأدهم شقيقة مودة الأدهم أن الحكم الصادر ضد شقيقتها لم يكن متوقعًا قائلة "كنا منتظرين الرأفة شوية نظرًا لحداثة سنها ومتعرفش إيه الغلط وإيه القوانين حرام تترمى مع بنات ليل جايين من كباريهات".



أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: أن لدينا أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر، وصدرنا لإيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا؛ موضحا أن مصنع إطارات السيارات بأيدى مصرية 100 %.


وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحذيرا  شديد اللهجة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن البعثة الأممية تحذر من استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.


أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن هناك إقبال داخلى على المحافظة قبل فترة العيد، موضحًا أن الرحلات الخارجية من بيلاروسيا وصربيا وأوكرانيا بمعدلات معقولة جدا؛ موضحا أن المحافظة حققت صفر كورونا، منذ أسبوع، مؤكدًا أنه لم تحدث أي إصابة للسياح العائدين إلى بلادهم.


قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه ليس هناك عبور لماكينة حفر مترو الأنفاق في الزمالك، مرددا: «لا خوف أبدا بعد ذلك من أي ميل أو انهيارات في العمارات». 


قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان عزل أكثر من 200 من قيادات الجيش التركي، موضحا أن منهم من قام بالغزو في شمال سوريا. 


قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تريد أن تفعل كما فعل الديكتاتور أردوغان، والسيطرة على نهر النيل وقطع المياه عن مصر كما فعلت تركيا من السيطرة على نهري دجلة والفرات وتعطيش سوريا والعراق. 
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