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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تدفع مئات الآلاف من الدولارات لمنشئ محتوى تيك توك سرًا.. وأفضل 5 تطبيقات بديلة لفيسبوك في 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يحب الكثير منا زرع النباتات، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستغناء عن مراعاة النباتات وزرعها، سواء في حدائقهم أو في شرفات المنازل، كنوع من الاستمتاع بالطبيعة والاستفدة من النباتات. 

كشفت تقارير أن تطبيق انستجرام Instagram المملوك لفيسبوك يحاول شراء المشاهير ومنشئى المحتوى في تطبيق الفيديوهات القصيرة  تيك توك للترويج لخاصية Reels التى سيطلقها انستجرام في شهر أغسطس القادم. 



كشفت تقارير عن أن شركة  Apple آبل ستجرى تحديثات كبيرة على أجهزة كمبيوتر Mac  ماك القادمة ، بحيث تتمتع بعدد من الميزات المتعلقة بالخصوصية، ستنافس بها هواتف آيفون.  


حصلت شركة Vivo فيفو الصينية على براءة اختراع من إدارة الملكية الفكرية في الصين CNIPA ، ولذلك لقيامها بتطوير سوار ذكى بشاشة منحنية مع مستشعر لقياس ضربات القلب. 


يواجه عدد من المستخدمين مشكلات عديدة مع تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فيسبوك، لعدة أسباب ترجع إلى الجدل السياسي والاجتماعى المشتعل دائما، في عدد من القضايا، وعدم وجود مجال لممارسة أى أنشطة تتعلق بالتسلية أو التكنولوجيا بشكل عام، وقلة التطبيقات البديلة المعروفة والمنافسة لفيسبوك بالإضافة إلى عدد الاختراقات المتزايد الذى يواجهه مستخدمى التطبيق. 


كشفت منذ ساعات شركة Unihertz الصينية رسميا عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم  Jelly 2، وهو الهاتف الذكي الأصغر حجمًا فى العالم، حيث يعادل حجمه حجم ولاعة السجائر، وفى نفس الوقت يقدم تجربة أندرويد 10 الجديد.


تعتزم شركة " realme " الصينية العلامة التُجارية الاسرع نموا فى العام فى مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، زيادة حصتها السوقية في مصر، عن طريق طرح مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها الالكترونية الأكثر تقدما، رسميا في مصر خلال الربع الثاني من أغسطس المقبل، والتي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتجاتها.


امت شركة Samsung سامسونج، بعرض فيديو ترويجى لعدد من منتجاتها والتى ستقوم بإطلاقها يوم 5 أغسطس القادم، في حدث  
5 Unpacked event وهو الأكبر من نوعه هذه العام، لكل هواتف الأندرويد. 


أطلقت شركة OPPO الصينية رسميا عن هاتفها Oppo A72 5G بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G حيث أنه نسخة معدلة من هواتف هواتف A72 التى تم إطلاقها منذ أشهر. 




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