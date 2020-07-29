أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تدفع مئات الآلاف من الدولارات لمنشئ محتوى تيك توك سرًا.. وأفضل 5 تطبيقات بديلة لفيسبوك في 2020

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

كشفت منذ ساعات شركة Unihertz الصينية رسميا عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم Jelly 2، وهو الهاتف الذكي الأصغر حجمًا فى العالم، حيث يعادل حجمه حجم ولاعة السجائر، وفى نفس الوقت يقدم تجربة أندرويد 10 الجديد.





تعتزم شركة " realme " الصينية العلامة التُجارية الاسرع نموا فى العام فى مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، زيادة حصتها السوقية في مصر، عن طريق طرح مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها الالكترونية الأكثر تقدما، رسميا في مصر خلال الربع الثاني من أغسطس المقبل، والتي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتجاتها.











