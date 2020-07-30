أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الإعلام الإخواني بـ "ياكل" في بعضه ومحمد ناصر بيعتبر أردوغان أبوه.. جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى

ارتفاع طفيف.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى.

قال محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ومدير مركز التنبؤات، إن درجة الحرارة بالنسبة لمحافظات شمال وجنوب الصعيد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية، متابعًا: درجات الحرارة الأيام الماضية كانت في معدلاتها الطبيعية.



