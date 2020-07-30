أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الإعلام الإخواني بـ "ياكل" في بعضه ومحمد ناصر بيعتبر أردوغان أبوه.. جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال اليوم، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة
لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا
الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة
قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه هناك حصر كامل للثروة الحيوانية على مستوى مصر، مضيفا:" هناك توافر لكميات الأضاحي بأسعار مناسبة".
وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لا يوجد تراجع في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي".
لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا
طالب الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، المواطنين بعدم الانخداع بانخفاض عدد الإصابات بـ فيروس كورونا .
وأضاف عبد الهادي مصباح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الاستهتار وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية؛ قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات مرة أخرى".
السفير الروسي: جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إن روسيا لا تستطيع أن تحرم تركيا من إجراء أي خطوات في المنطقة العربية، متابعا: تركيا لديها مصالح في المنطقة..كما أننا لا نستطيع أن نجبر دولة على اتخاذ قرار ما، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا وتحركاتها في الأراضي الليبية.
وتابع خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا دائما ما تعبر عن قلقها فيما يخص ما تفعله تركيا، مشددا على أنهم دائما ما يعبرون عن قلقهم للأطراف التركية ويقومون بالتشاور معهم فيما يقومون به.
الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.
السفير الروسي: جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إن روسيا لا تستطيع أن تحرم تركيا من إجراء أي خطوات في المنطقة العربية، متابعا: تركيا لديها مصالح في المنطقة..كما أننا لا نستطيع أن نجبر دولة على اتخاذ قرار ما، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا وتحركاتها في الأراضي الليبية.
وتابع خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا دائما ما تعبر عن قلقها فيما يخص ما تفعله تركيا، مشددا على أنهم دائما ما يعبرون عن قلقهم للأطراف التركية ويقومون بالتشاور معهم فيما يقومون به.
الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.
أكد الموسيقار الكبير يحيى الموجى، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وهى الآن تقيم فى أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مؤكدا على أنها حزينة جدًا على ذكرياتها التى تركتها فى شقتها.
وأضاف الموجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أنني دائما أؤكد لها أن الدولة لن تصمت وانه سيتم ترميم العقار وانها ستعود لمنزلها مرة أخرى على الرغم من قلقها الكبير.
هدية قرينة الرئيس الصينى لـ انتصار السيسى .. 18 ألف ماسك و120 ألف قياس حرارة عن بعد.
أحمد موسى: الإعلام الإخواني بـ "ياكل" في بعضه ومحمد ناصر بيعتبر أردوغان أبوه
هدية قرينة الرئيس الصينى لـ انتصار السيسى .. 18 ألف ماسك و120 ألف قياس حرارة عن بعد.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن السفارة الصينية فى القاهرة، قامت بتسليم مساعدات طبية من قرينة الرئيس الصينى إلى السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هذه المساعدات تدل على قوة العلاقات بين البلدين.
أحمد موسى: الإعلام الإخواني بـ "ياكل" في بعضه ومحمد ناصر بيعتبر أردوغان أبوه
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الإخواني يضرب فى بعضه بعد نشر صورة لـ رجب طيب أردوغان وهو يصلى فى المسجد، وهو فى أحد الملاهي وصورة فاضحة.
وتابع موسي: الإرهابي محمد ناصر يتحدث ويدافع عن رجب طيب إردوغان ويعتبره أكثر من والده.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن بلال فضل الذى يعمل مع عزمي بشارة بجريدة تابعة لـ قطر هاجم رئيس تركيا وبعد ذلك حدثت مشكلة بينه وبين محمد ناصر.
بعد إعلان نابليون المثير للجدل.. رئيس الجامعة الفرنسية: لا تبرير للاحتلال.
ارتفاع طفيف.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى.
الحيوان يتعرض لـ عذابين.. الإفتاء توجه رسائل مهمة للمواطنين خلال الذبح.
بعد إعلان نابليون المثير للجدل.. رئيس الجامعة الفرنسية: لا تبرير للاحتلال.
أكد الدكتور طه عبد الله، رئيس الجامعة الفرنسية، أن الإعلان الدعائى للجامعة الذى أحدث جدلًا لا يتحدث عن الحملة الفرنسية على مصر بل عن الجامعة ذاتها، لتسويق الجمال والفن والذوق، مشددًا على أنه لا يجمل الاحتلال.
وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية لا نريد تجميل الاحتلال والترويج له وهناك جانب آخر لم نتوقف عنده مثل العلاقات بين مصر وفرنسا التى استمرت إلى الآن منذ الاحتلال وبداية النهضة العلمية.
ارتفاع طفيف.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى.
قال محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ومدير مركز التنبؤات، إن درجة الحرارة بالنسبة لمحافظات شمال وجنوب الصعيد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية، متابعًا: درجات الحرارة الأيام الماضية كانت في معدلاتها الطبيعية.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن خلال الفترة الماضية ارتفعت نسبة الرطوبة، مما أدى بدوره إلى الإحساس بارتفاع في درجة الحرارة، لافتًا إلى وجود شبورة مائية تتواجد على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
الحيوان يتعرض لـ عذابين.. الإفتاء توجه رسائل مهمة للمواطنين خلال الذبح.
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم سنا لـ الحيوان خلال أضحية العيد، لكي يكون بالحيوان لحم ويستطيع المسلم أن يوزع على الفقراء.
وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الإفتاء قالت إن العجل الذي يزيد وزنه على 400 كيلو من الممكن أن يضحى به حتى وإن لم يكمل عمره عامين.
تعليمات خاصة بـ حلاقة الحجاج.. السعودية: حريصون على أداء الشعيرة بـ أعلى معدلات الأمان
قال حاتم قاضي مستشار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمتحدث باسمها، إنه يتم تأدية مناسك الحج هذا العام باعداد محدودة والمملكة حريصة على إقامة الشعيرة أعلى معدلات من الأمان للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف حاتم قاضي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، ان حجاج بيت الله الحرام قاموا بالطواف حول الكعبة مطبقين إجراءات التباعد الاجتماعي .