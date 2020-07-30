أخبار العلوم والتكنولوجيا.. عِش تجربة مناسك الحج على هاتفك الذكي.. 5 تطبيقات تساعدك على إنشاء موقع جغرافي وهمي

من المقرر أن يشهد الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم، سوندار بيشاي من جوجل ومارك زوكربيرج من فيسبوك وجيف بيزوس من أمازون وتيم كوك من شركة أبل، جلسة استماع في الكونجرس حول مكافحة الاحتكار مساء اليوم، الأربعاء، من خلال جلسة افتراضية ستقام عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



