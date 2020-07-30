أخبار العلوم والتكنولوجيا.. عِش تجربة مناسك الحج على هاتفك الذكي.. 5 تطبيقات تساعدك على إنشاء موقع جغرافي وهمي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
من المقرر أن يشهد الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم، سوندار بيشاي من جوجل ومارك زوكربيرج من فيسبوك وجيف بيزوس من أمازون وتيم كوك من شركة أبل، جلسة استماع في الكونجرس حول مكافحة الاحتكار مساء اليوم، الأربعاء، من خلال جلسة افتراضية ستقام عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
بعدما اجتاحت أزمة كورونا العالم منذ نهاية العام الماضي توقفت معظم النشاطات بشكل غير مسبوق، لدرجة أن العمل أصبح من المنزل وكذلك التعليم لفترة ليست بالقصيرة، حتى بدأت دول العالم فى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وبدء التعايش مع الفيروس، ومن هنا ظهر الاعتماد بشكل أكبر على تطبيقات الهواتف الذكية ما بين تطبيقات العمل، مكالمات الفيديو، وحتى الألعاب.
بدأ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، جلسة استماع غير مسبوقة في مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس لمكافحة الاحتكار بالإشارة إلى نجاح المنافسين مثل آبل وجوجل و تيك توك، كجزء من حجة مفادها أن المنافسة على قيد الحياة وبصحة جيدة في صناعة التكنولوجيا.
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لم يكن من السهل تحديد موقعك الدقيق، كما يحدث هذه الأيام بفضل تقنية الأقمار الصناعية التي تعمل على تحديد المواقع، حيث تجعل تقنية GPS، بعض التطبيقات مثل خرائط جوجل العثور على إحداثيات واتجاهات دقيقة لموقع عملك أو مكان المتجر.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس Jeff Bezos، إن شركة أمازون Amazon، ربما انتهكت السياسة الخاصة بها ضد استخدام بيانات البائع لإبلاغ منتجات العلامة التجارية التابعة لها في الماضي.
من المتوقع أن تطلق رائدة تصنيع الهواتف الذكية سامسونج Samsung، حاسبين لوحيين خلال حدث Unpacked الذي سيقام في 5 أغسطس المقبل، وهما Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 +.
كشفت شركة أبل الأمريكية، عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم، عن ارتفاع مبيعاتها بكل ملحوظ فى الصين، حيث تخطت نسبة 225% بالرغم من تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
يبحث دومًا محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض، لشراء أحد إصداراته القوية ذات الأداء المميز والتصميم المبهر، والسبب ارتفاع أسعار أبل الأمريكية، ولكن يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت بنصف سعره تقريبًا.
كشفت أحدث التسريبات عن صور لتحفة سامسونج المنتظرة Samsung Galaxy Z Fold 2 5G، وذلك قبل المؤتمر الرسمي المخصص للكشف عن تفاصيل الهاتف الأيقوني الجديد.