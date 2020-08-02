"صباح الخير يامصر" يعرض تقريرًا عن جهود الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى

استعرض برنامج ، "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا حول تأمين الداخلية احتفالات المواطنين ب عيد الأضحى المبارك.





وانتشرت قوات الشرطة في الشوارع والمحاور والميادين على مستوى الجمهورية، فى أيام عيد الأضحى، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، مع التشديد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا الخاصة بمنع التجمعات والاختلاط، لمجابهة الفيروس.





وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشارًا شرطيًا للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



