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"صباح الخير يامصر" يعرض تقريرًا عن جهود الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:19 ص
جهود الداخلية لتأمين
جهود الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى
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ريهام فيكتور لطيف
استعرض برنامج ، "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرا  حول تأمين الداخلية احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وانتشرت قوات الشرطة في الشوارع والمحاور والميادين على مستوى الجمهورية، فى أيام عيد الأضحى، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، مع التشديد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا الخاصة بمنع التجمعات والاختلاط، لمجابهة الفيروس.

وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشارًا شرطيًا للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحرصت وزارة الداخلية على تكثيف الانتشار الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.
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