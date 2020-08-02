أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أحدث إصدارات أوبو Oppo.. و1000 شركة تقاطع فيسبوك وتسحب إعلاناتها

خط أحمر جديد.. مصر تعترض على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.. والقاهرة: لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل