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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أحدث إصدارات أوبو Oppo.. و1000 شركة تقاطع فيسبوك وتسحب إعلاناتها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أصدرت شركة Oppo أوبو الصينية، خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من الإصدارات المتميزة، التى جعلتها تحافظ على مكانتها في سوق الهواتف الذكية، منها هاتف Oppo Reno 4 Pro من فئة الهواتف الرائدة، وكذلك شاحن خارق بقدرة 125 وات قادر على شحن البطارية بشكل كامل في 20 دقيقة فقط.
 

تعد عملية إدارة الوقت وتنظيمه في الوقت الحالى من أكثر المهام الحياتية ضرورة في الوقت الحالى، فبعد إجراءات التباعد الاجتماعي التى أثرت على الطلبة والموظفين بشكل كبير، وخلطت حياة المنزل بالدراسة والعمل، فأصبح إنجاز الأشياء يعد مهمة صعبة ويتطلب وقتا أطول.  


ما يزال فيروس كورونا يعصف بعقد العديد من المؤتمرات التكنولوجية العالمية الكبيرة، فبعد أن قررت شركات مثل آبل وجوجل وسامسونج وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، عقد مؤتمراتها أون لاين، تم الإعلان عن تأجيل أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم CES ليتم عقده أون لاين هو الآخر في موسمه الجديد 2021. 


كشفت تقارير أن عدد الشركات المقاطعة لفيسبوك Facebook والتى قررت سحب إعلاناتها من على المنصة، تخطت حاجز الألف شركة ومعلن وذلك بسبب عدم التعامل الحازم من قبل فيسبوك على تزايد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. 


اذا كنت من عشاق هواتف آيفون الكلاسيكية ذات الحجم الصغير والمواصفات الكبيرة فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك اقتناء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا، بدلًا من دفع الكثير من الأموال كعادة أسعار منتجات آبل الأمريكية، والتمتع بالتصميم الأنيق والأداء المثالى مع هذا الهاتف المميز.

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