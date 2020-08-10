أخبار العلوم والتكنولوجيا.. منها الكتابة بدون استخدام اليد.. 3 ميزات خارقة في واتسآب.. وكيفية إنشاء CV احترافي في 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.







منذ عدة أشهر قليلة أعلنت شركة سوني Sony اليابانية رسميا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation، لتكشف عن تحفة فنية، هى جهاز PlayStation 5.





أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق لهذا السبب

أفاد باحثون في مجال الأمن الإلكترونى أن أكثر من مليار هاتف أندرويد Android عرضة للاختراق ، وأنها من الممكن أن تتحول إلى أدوات تجسس من خلال استغلال أكثر من 400 نقطة ضعف في معالج Snapdragon سناب دراجون.





توشيبا اليابانية تودع صناعة أجهزة اللاب توب للأبد

انضمت شركة Toshiba توشيبا إلى عمالقة صناعة الكمبيوتر الشخصي واللاب توب اليابانيين، الذين انسحبوا من صناعة الكمبيوتر في السوق العالمية، لتودع الصناعة بعد نجاح دام أكثر من 35 عاما.







