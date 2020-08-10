أخبار العلوم والتكنولوجيا.. منها الكتابة بدون استخدام اليد.. 3 ميزات خارقة في واتسآب.. وكيفية إنشاء CV احترافي في 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.
منذ عدة أشهر قليلة أعلنت شركة سوني Sony اليابانية رسميا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation، لتكشف عن تحفة فنية، هى جهاز PlayStation 5.
أفاد باحثون في مجال الأمن الإلكترونى أن أكثر من مليار هاتف أندرويد Android عرضة للاختراق، وأنها من الممكن أن تتحول إلى أدوات تجسس من خلال استغلال أكثر من 400 نقطة ضعف في معالج Snapdragon سناب دراجون.
انضمت شركة Toshiba توشيبا إلى عمالقة صناعة الكمبيوتر الشخصي واللاب توب اليابانيين، الذين انسحبوا من صناعة الكمبيوتر في السوق العالمية، لتودع الصناعة بعد نجاح دام أكثر من 35 عاما.
هناك عدد من المميزات الخارقة التى يحتوى عليها تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب ، والتى ليست معروفة لجميع المستخدمين، ورغم أن واتسآب، هو الأكثر شعبية في كل تطبيقات المراسلة ويستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، إلا جميع المستخدمين لا يعرفون كل ميزاته.
تعتبر طريقة إعداد CV جيد، هى أفضل طيقة للحصول على وظيفة مناسبة، ويعد ال CV أو السيرة الذاتية هو العنوان الذى تستطيع إدارة الموارد البشرية في أى شركة أو مؤسسة رؤية من خلاله إذا كان المتقدم لوظيفة شخص مناسب، او غير مناسب، وهناك بعض الأشخاص الذين يرتكبون عدد من الأخطاء، عند كتابة ال CV أو السيرة الذاتية الخاصة بهم رغم إمكاناتهم الكبيرة وقدراتهم، إلا أنهم يفاجئون بالرفض عن تقديم ال CV الخاص بهم.
أعلنت شركة "إتصال" للتجاره انها قامت بتوقيع عقد شراكة مع شركة فيفو المتخصصه فى صناعه الهواتف المحمول لتولى مهمه توزيع وبيع منتجاتها داخل السوق المصرى وذلك بدايه من الاسبوع القادم .
كشفت تقارير أن شركة Twitter تويتر دخلت خط المنافسة مع شركة Microsoft مايكروسوفت، في الصفقة المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، كحل وسط لانقاذه من الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية.
علق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، في اجتماع مع موظفيه، يوم الخميس، على الحظر المحتمل لتطبيق TikTok تيك توك من قبل إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حيث قال إن الأمر سيشكل سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل.