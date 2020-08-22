اضرار الكورتيزون.. للشعر والجلد والأطفال

الكورتيزون حقن تساعد على تخفيف الألم، والالتهابات في منطقة معينة من الجسم،
وينتشر استخدام حقن الكورتيزون في المفاصل، مثل الكاحل أو الكوع أو الورك أو الركبة أو الكتف أو العمود الفقري أو المعصم، حتى المفاصل الصغيرة في يديك أو قدميك قد تستفيد من حقن الكورتيزول، وفيما يلي سنقوم بذكر اضرار الكورتيزون للشعر والجلد والاطفال.
إقرأ ايضا | هل ينجح الكورتيزون في علاج فيروس كورونا ؟
وتحتوي حقن الكورتيزون عادة على دواء كورتيكوستيرويد ومخدر موضعي، في كثير من الأحيان، ويمكن ان تسبب الجرعات الزائدة في حدوث اضرار الكورتيزون، وعادة ما يُحدد الطبيب عدد الحقن التي يمكن تلقيها خلال عام، نظرًا للآثار الجانبية المحتملة لهذه الحقن.
اضرار الكورتيزون
تزداد اضرار الكوتريزون وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، يُمكن أن تشمل الآثار الجانبية ما يلي:
1- تَلَف الغضاريف
2- تلف العظام القريبة
3- التهاب المفاصل
4- تلف الأعصاب
5- احمرار الوجه المُؤقت
6- نوبات مُؤقَّتة من الشعور بالألم والتهابات في المفصل
7- زيادة مُؤقتة في سكر الدم
8- ضعف الأوتار أو تمزقها
9- تَرَقق العظام القريبة (هشاشة العظام)
10- تَرَقُّق الجلد والأنسجة الرِّخْوة حول مكان الحقن
11- تبييض و تفتيح لون الجلد حول مكان الحقن
اضرار الكورتيزون على الشعر
قد ينتج عن الكورتيزون مجموعة من الآثار الجانبية ويمكن ايضا ان لا تحدث مع البعض، إلا ان أغلب مستخدمي الكورتيزون تظهر عليهم أعراض طفيفة، ومن ابرز اضرار الكورتيزون على الشعر، تشمل ما يلي:
1-نمو الشعر غير المعتاد.
2- نتوءات الشعر ( التهاب الجريبات ) .
1-نمو الشعر غير المعتاد.
2- نتوءات الشعر ( التهاب الجريبات ) .
3- حكة الرأس .
اضرار الكرتيزون على الجلد
قبل استخدام الكرتيزون عليك بإخبار الطبيب إن كنت تعاني من حساسية من الكورتيكوستيرويدات الأخرى (مثل بريدنيزون ، تريامسينولون )، وذلك لتجنب الإصابة بـ اضرار الكرتيزون على الجلد.
ومن النادر حدوث رد فعل تحسسي خطير للغاية تجاه هذا الدواء؛ حيث ان الكرتيزون يحتوي على غير نشطة، والتي يمكن أن تسبب الحساسية أو مشاكل أخرى، ومع ذلك فقد يظهر على بعض الأشخاص اضرار الكرتيزون على الجلد، حيث أنها تكون رد فعل تحسسي خطير حول منطقة الحقنة، بما في ذلك:
1- طفح جلدي .
2- حكة .
3- تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق)
2- حكة .
3- تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق)
4- دوار شديد .
5- صعوبة في التنفس .
5- صعوبة في التنفس .
6- ترقق الجلد .
7- تغير لونه .
8- ظهور علامات تمدد الجلد استريتش مارك.
7- تغير لونه .
8- ظهور علامات تمدد الجلد استريتش مارك.
9- الإحساس بالحرقان.
10- جفاف أو احمرار على الجلد.
11- التسبب في ظهور حب الشباب .
10- جفاف أو احمرار على الجلد.
11- التسبب في ظهور حب الشباب .
اضرار الكورتيزون على الدورة الشهرية
ويتسبب استخدام الكورتيزون بعض المشاكل على الدورة الشهرية، حيث أشار الكثير من الأطباء ان من اضرار الكورتيزون على الدورة الشهرية والتي أبلغت عنها النساء؛ حيث يمكن أن تؤثر الأدوية الستيرويدية ،مثل بريدنيزولون على الدورة الشهرية، وتجعلها غير منتظمة أو تظل أطول من المعتادة وأحيانًا الدم يكون أثقل، وهذا عادة بعد استخدام الكورتيزون لفترة طويلة.
ويمكن ان بخلاف اضرار الكورتيزون على الدورة الشهرية اعراض اخرى كـ حكة في الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى مع إفرازات مهبلية، ونهي من الآثار الجانبية طويلة الأمد لاستخدام الكورتيزون.
الكرتيزون والسرطان
قد يكون الملايين من الأشخاص الذين يتم وصف الكرتيزون؛ حيث ان هناك علاقة بين الكرتيزون والسرطان؛ حيث انه يعتبر احد العلاجات القاتلة للجهاز المناعي، بالرغم من استخدامه في علاج مجموعة واسعة من الأمراض الالتهابية، إلا انه يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان.
ويزيد الكرتيزون من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكن، أو شكل من أشكال سرطان الجلد يسمى سرطان الخلايا الحرشفية أكبر مرتين ونصف من المعتاد بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن استخدام الكرتيزون على المدى الطويل في الدراسة الدنماركية.
إقرأ ايضا | سلاح ذو حدين.. الكورتيزون يمكن أن يصيب بالعمى
وارتبط استخدام الكرتيزون على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية بنسبة 50٪ ، وتعد سرطانات الخلايا الحرشفية سرطان الخلايا القاعدية أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا ، حيث يتم تحديد مليون حالة على الأقل كل عام في الولايات المتحدة، و كلا النوعين من السرطان بطيء النمو ويمكن علاجها بسهولة ، على عكس الورم الميلانيني ، الذي يمثل 5٪ فقط من جميع سرطانات الجلد. 75٪ من الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد في الولايات المتحدة .
اضرار حقن الكورتيزون
تزداد اضرار حقن الكوتيزون وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، يُمكن أن تشمل الآثار الجانبية واضرار حقن الكورتيزون، ما يلي:
1- تَلَف الغضاريف
2- تلف العظام القريبة
3- التهاب المفاصل
4- تلف الأعصاب
5- احمرار الوجه المُؤقت
6- نوبات مُؤقَّتة من الشعور بالألم والتهابات في المفصل
7- زيادة مُؤقتة في سكر الدم
8- ضعف الأوتار أو تمزقها
9- تَرَقق العظام القريبة (هشاشة العظام)
10- تَرَقُّق الجلد والأنسجة الرِّخْوة حول مكان الحقن
11- تبييض و تفتيح لون الجلد حول مكان الحقن
اضرار الكورتيزون على الاطفال
بالنسبة لـ اضرار الكورتيزون على الأطفال، فإذا كان طفلك يعاني من الربو أو التهاب الأنف التحسسي ( حمى القش )، فقد يصف طبيب الأطفال الكورتيزون، والذي يشار إليه أيضًا باسم الستيرويد، وهذه الأدوية هي الأفضل لتقليل التورم والتهيج (الالتهاب) الذي يحدث مع الربو أو الحساسية المستمرة.
بشكل عام يمكن السيطرة على اضرار الكورتيزون على الأطفال، إذا تم الإلتزام بالجرعة الموصى بها، ومع ذلك ، كما هو الحال مع جميع الأدوية فإن لها آثار جانبية، وتشمل :
1- تغيير السلوك .
2- زيادة الشهية .
3- ظهور حب بالوجه.
4- ظهور فطريات بالفم.
2- زيادة الشهية .
3- ظهور حب بالوجه.
4- ظهور فطريات بالفم.
5- الإصابة بـ اضطراب في المعدة .
6- مواجهة صعوبة في النوم.
6- مواجهة صعوبة في النوم.
وعادة ما تختفي اضرار الكورتيزون على الأطفال عندما يتم التوقف عن تناول الدواء، وبالرغم منذ لك هنا أثار جانبية خطيرة وأضرار اخرى، إذا تم استخدام الكورتيزون بجرعات أكبر من الموصى بها، وتشمل:
7- إعتام عدسة العين (غشاوة عدسة العين) .
8- زيادة الوزن .
9- التعرض لخطر الإصابة بـ مرض السكري .
10- ترقق العظام .
11- تباطؤ النمو .
12- انخفاض القدرة على محاربة الالتهابات .
13- قرحة المعدة .
14- ارتفاع ضغط الدم .
7- إعتام عدسة العين (غشاوة عدسة العين) .
8- زيادة الوزن .
9- التعرض لخطر الإصابة بـ مرض السكري .
10- ترقق العظام .
11- تباطؤ النمو .
12- انخفاض القدرة على محاربة الالتهابات .
13- قرحة المعدة .
14- ارتفاع ضغط الدم .
15 -أورام الكبد
اضرار توقف الكورتيزون فجأة
تحاكي أدوية الكورتيزون الاصطناعية هرمون طبيعي مضاد للالتهابات تنتجه الغدة الكظرية، منذ ذلك الحين ، استفاد الكثير من هذه الأدوية في علاج الكثير من الأمراض، ولكنها لا تخلو من الآثار الجانبية المحتملة، وبالأخص عند توقف الكورتيزون فجأة
ولا يمكن إيقاف استخدام الكورتيزون فجأة ؛ حيث ان مش شأن هذا ان يؤدي إلى عدم منح الغدد الكظرية وقتًا للعودة إلى أنماط إفرازها الطبيعية،
يمكن للمرضى أيضًا تجربة متلازمة انسحاب الكورتيزون إذا توقفت عن تناولها فجأة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض، مثل: آلام العضلات والمفاصل والتعب والحمى.
لهذا السبب ، عادةً ما يتم التخلص من العلاج بالكورتيزون بشكل تدريجي، لتجنب الآثار الجانبية التي يتسبب بها، وفيما يلي سنقوم بذكر اضرار توقف الكورتيزون فجأة، ومنها:
لهذا السبب ، عادةً ما يتم التخلص من العلاج بالكورتيزون بشكل تدريجي، لتجنب الآثار الجانبية التي يتسبب بها، وفيما يلي سنقوم بذكر اضرار توقف الكورتيزون فجأة، ومنها:
1- تغيرات في توازن إفراز الهرمون الطبيعي (أعراض الانسحاب)
2- انخفاض طويل الأمد في وظيفة الغدد الكظرية .
3- الشعور بالضعف ، والتعب .
4- انخفاض الشهية .
5- فقدان الوزن .
6- الغثيان ، والقيء .
4- انخفاض الشهية .
5- فقدان الوزن .
6- الغثيان ، والقيء .
7- الإسهال .
8- آلام البطن.
8- آلام البطن.
الكورتيزون الطبيعي
ويمكن الحصول على الكورتيزون الطبيعي لتجنب الآثار الجانبية المحتملة لتناول ادوية الكورتيزون، ويبحث العديد من المرضى عن طرق أكثر طبيعية لعلاج أمراض المناعة الذاتية المسؤول في علاج أمراض المناعة الذاتية والتي يتسبب بها الاستعداد الوراثي، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي طبيعي، ومن ابرز مصادر الكورتيزون الطبيعي :
الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية :
يمكن أن يساعد تحسين تناول الأحماض الدهنية في تحسين مستويات أوميغا 6 وأوميغا 3، والذي بدوره يقلل من الالتهابات الجهازية ويعمل بنفس تأثير الكورتيزون على الألتهاب ولكن بشكل طبيعي.
ويوفر النظام الغذائي الغربي القياسي نسبة أوميغا 6 إلى أوميغا 3، ويعتمد هذا النظام على تقليل استهلاك الزيوت ، مثل : زيت عباد الشمس وزيت الذرة. من أجل الحفاظ على هذه المستويات متوازنة، ويتوفر الأوميغا 6 و 3 في الأطعمة التالية بكثرة، وتشمل:
بذور الكتان
الأسماك الزيتية مثل السلمون
عين الجمل
بذور الشيا
أفوكادو