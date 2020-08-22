اضرار الكورتيزون.. للشعر والجلد والأطفال

قد يكون الملايين من الأشخاص الذين يتم وصف الكرتيزون؛ حيث ان هناك علاقة بين الكرتيزون والسرطان ؛ حيث انه يعتبر احد العلاجات القاتلة للجهاز المناعي، بالرغم من استخدامه في علاج مجموعة واسعة من الأمراض الالتهابية، إلا انه يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان.





ويزيد الكرتيزون من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكن، أو شكل من أشكال سرطان الجلد يسمى سرطان الخلايا الحرشفية أكبر مرتين ونصف من المعتاد بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن استخدام الكرتيزون على المدى الطويل في الدراسة الدنماركية.





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وارتبط استخدام الكرتيزون على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية بنسبة 50٪ ، و تعد سرطانات الخلايا الحرشفية سرطان الخلايا القاعدية أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا ، حيث يتم تحديد مليون حالة على الأقل كل عام في الولايات المتحدة، و كلا النوعين من السرطان بطيء النمو ويمكن علاجها بسهولة ، على عكس الورم الميلانيني ، الذي يمثل 5٪ فقط من جميع سرطانات الجلد. 75٪ من الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد في الولايات المتحدة .





اضرار حقن الكورتيزون





تزداد اضرار حقن الكوتيزون وآثاره الجانبية المحتمَلة مع الجرعات الكبيرة والاستخدام المتكرِّر، يُمكن أن تشمل الآثار الجانبية واضرار حقن الكورتيزون، ما يلي:

1- تَلَف الغضاريف 2- تلف العظام القريبة 3- التهاب المفاصل 4- تلف الأعصاب 5- احمرار الوجه المُؤقت 6- نوبات مُؤقَّتة من الشعور بالألم والتهابات في المفصل 7- زيادة مُؤقتة في سكر الدم 8- ضعف الأوتار أو تمزقها 9- تَرَقق العظام القريبة (هشاشة العظام) 10- تَرَقُّق الجلد والأنسجة الرِّخْوة حول مكان الحقن 11- تبييض و تفتيح لون الجلد حول مكان الحقن





اضرار الكورتيزون على الاطفال





بالنسبة لـ اضرار الكورتيزون على الأطفال ، فإ ذا كان طفلك يعاني من الربو أو التهاب الأنف التحسسي ( حمى القش )، فقد يصف طبيب الأطفال الكورتيزون ، والذي يشار إليه أيضًا باسم الستيرويد، وهذه الأدوية هي الأفضل لتقليل التورم والتهيج (الالتهاب) الذي يحدث مع الربو أو الحساسية المستمرة.

بشكل عام يمكن السيطرة على اضرار الكورتيزون على الأطفال ، إذا تم الإلتزام بالجرعة الموصى بها، ومع ذلك ، كما هو الحال مع جميع الأدوية فإن لها آثار جانبية، وتشمل :





1- تغيير السلوك .

2- زيادة الشهية .

3- ظهور حب بالوجه.

4- ظهور فطريات بالفم.

5- الإصابة بـ اضطراب في المعدة .

6- مواجهة صعوبة في النوم.









7- إعتام عدسة العين (غشاوة عدسة العين) .

8- زيادة الوزن .

9- التعرض لخطر الإصابة بـ مرض السكري .

10- ترقق العظام .

11- تباطؤ النمو .

12- انخفاض القدرة على محاربة الالتهابات .

13- قرحة المعدة .

14- ارتفاع ضغط الدم . وعادة ما تختفي اضرار الكورتيزون على الأطفال عندما يتم التوقف عن تناول الدواء، وبالرغم منذ لك هنا أثار جانبية خطيرة وأضرار اخرى، إذا تم استخدام الكورتيزون بجرعات أكبر من الموصى بها، وتشمل:7- إعتام عدسة العين (غشاوة عدسة العين) .8- زيادة الوزن .9- التعرض لخطر الإصابة بـ مرض السكري .

15 - أورام الكبد

16- تضخم غير طبيعي في عضلات القلب

17- العنف، والسلوك العدواني وتقلب المزاج

18- تشوهات الدهون في الدم التي تساهم في أمراض القلب

19- زيادة نمو الثدي لدى الذكور ، وخاصة المراهقين

20- ميل متزايد لتساقط الشعر والصلع عند الذكور

21- آلام العضلات

22- زيادة مفاجئة في حجم العضلات

23- فقدان الكالسيوم من العظام "هشاشة العظام"



