أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية.. وطريقة حذف رسائل واتساب قبل قراءتها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
قال مؤسس شركة مايكروسوفت، وثانى أغنى رجل فى العالم، بيل جيتس، إن شركات التكنولوجيا العملاقة تستحق تحقيقا أكثر شدة وحزما من التحقيق الذى واجهته خلال الشهر الماضى في الكونجرس.
أعلنت شركة فيسبوك Facebook عن تطويرها لعدد من الميزات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والتى ستكون مرتبطة بالحياة اليومية للمستخدمين سواء في العمل أو الحياة الشخصية، لمساعدة المستخدمين في استرجاع وتذكر الأشياء الخاصة بهم.
وجد باحثون مختصون في مجال الأمن الإلكترونى ثغرات خطيرة في خدمة Google Drive السحابية لتخزين الملفات، تجعلها معرضة للاخترق في أى وقت، حيث أنها تسمح للهاكرز بتبديل الملفات الأصلية بروابط ضارة، مما يجعل الملايين معرضون للخطر.
في أكبر طفرة للربط بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft تحديثا جديدا على ويندوز 10 يسمح بتشغيل تطبيقات الهاتف على الويندوز.
ينتظر الكثيرون هواتف iPhone 12 من شركة آبل منذ وقت طويل، ولكن بالرغم من عدم صدورها حتى الآن إلا أننا أصبحت لدينا تقريبا صورة شبه كاملة عما ستكون عليه هواتف آيفون iPhone 12 .
كشفت شركة فيفو عن مواصفات هاتفيها vivo Y20 و vivoY20i ، والتى ستقوم بإطلاقهما خلال أيام قليلة، وذلك بعد أيام من إطلاق هاتف vivo S1 Prime الذى صدر لأول مرة بمعالج Exynos 880 5G من سامسونج.
حذر باحثون في مجال الأمن الإلكترونى من شركة Sophos مستخدمى هواتف أندرويد، من 23 تطبيق تقوم باحتراقهم وكشف بياناتهم الشخصية وكشفها، بالإضافة إلى إرسال روابط خبيثة تضر بالهاتف.
شاركت شركة ريلمي، منشور عبر موقع ويبو Weibo، يستعرض هاتف هاتفها القادم Realme X7، والذي سيأتي ضمن سلسلة تحمل وتضم هاتفين هما X7، و X7 Pro، ومن المقرر الإعلان عنها في أوائل شهر سبتبر القادم.
كشفت شركة إل جى LG عن تليفزيونها الذكى 32UN650-W بتقنية شاشة 4K UHD، والذى يأتى بشاشة قياس 32 بوصة، مع تقنية DCI-P3 المسئولة عن إظهار اللون بدقة فائقة.
أتاح تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، ميزة خارقة تتيح لمستخدمي المنصة، حذف الرسائل المرسلة بشكل سريع حتي وأن قرأها المستلم، ففي بعض الاحيان يتعرض بعض مستخدمي خدمة المراسلة الفورية إلى الإحراج عند إرسال رسالة أو صورة بالخطأ إلى شخصا ما في دردشة واتساب.
حصلت سلسلة هواتف Galaxy S20، من شركة سامسونج على أحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 2.5، التي تضم ثلاثة أجهزهم تم الإعلان عنهم في مطلع الشهر الجاري وهم Galaxy S20 5G و S20 + 5G و S20 Ultra 5G.
كشفت تسريبات جديدة، لما يفترض أن يكون عليه الشكل والتصميم النهائى لهواتف iPhone 12 القادمة، والتى ستكون عبارة عن 4 هواتف، هي: iPhone 12، و iPhone 12 Plus، iPhone 12 Pro، iPhone 12 Pro Max .
يوجد أكثر من 3 ملايين تطبيق على متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google Play، حيث يتم إضافة مئات التطبيقات كل يوم مما يجعل من الصعب على مستخدمي هواتف أندرويد أن تتبعها جميعها في نفس الوقت.