أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية.. وطريقة حذف رسائل واتساب قبل قراءتها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.









قال مؤسس شركة مايكروسوفت، وثانى أغنى رجل فى العالم، بيل جيتس، إن شركات التكنولوجيا العملاقة تستحق تحقيقا أكثر شدة وحزما من التحقيق الذى واجهته خلال الشهر الماضى في الكونجرس.









أعلنت شركة فيسبوك Facebook عن تطويرها لعدد من الميزات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والتى ستكون مرتبطة بالحياة اليومية للمستخدمين سواء في العمل أو الحياة الشخصية، لمساعدة المستخدمين في استرجاع وتذكر الأشياء الخاصة بهم.





ثغرات خطيرة في Google Drive تهدد الملفات الحساسة لملايين المستخدمين

وجد باحثون مختصون في مجال الأمن الإلكترونى ثغرات خطيرة في خدمة Google Drive السحابية لتخزين الملفات، تجعلها معرضة للاخترق في أى وقت، حيث أنها تسمح للهاكرز بتبديل الملفات الأصلية بروابط ضارة، مما يجعل الملايين معرضون للخطر.







