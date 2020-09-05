دراسة: الحوامل الأصحاء أقل عرضة لفيروس كورونا ومضاعفاته

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كينجز كوليدج بلندن، أن النساء الحوامل الأصحاء لا يمكنهم الإصابة بـ فيروس كورونا أثناء الحمل، إذا كانوا يحافظون على صحة أجسامهم ويتبعون نظاما غذائيا صحيا.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن اتباع نظام غذائي صحي واتباع لايف ستايل صحي، يمكن أن يجنب النساء الحوامل الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث إن النساء الحوامل الأصحاء لا يواجهن مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19.
وقال الباحثون إنه كانت هناك مخاوف من أن تكون الحامل أكثر عرضة للموت بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لأن جهاز المناعة لديهن يكون أضعف أثناء الحمل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضاف أن كل هذه المخاوف تلاشت تماما بعد تحليل مليوني امرأة حامل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد، ووجدوا أن الأمهات الحوامل اللواتي لا يحملون أى أمراض مزمنة، ويتبعون نظاما غذائيا ولايف ستايل صحيا لا يواجهن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 الحاد أكثر من النساء غير الحوامل.
لكن، على غرار ما لاحظ الباحثون، أنه كانت النساء الحوامل المصابات بحالات صحية وأمراض مزمنة، مثل: أمراض الرئة أو القلب أو الكلى ومرض السكري، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والدخول إلى العناية المركزة في المستشفى لحاجتهم إلى الجهاز التنفسي.
ووجدت الدراسة التي أجراها اتحاد المراجعة المنهجية الحية، أن جميع النساء الأصحاء وليس فقط الحوامل اللائي يتمتعن بصحة جيدة، نتائجهن مختلفة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث إن المشكلات الصحية الحالية تعتبر أحد عوامل خطر الإصابة بالفيروس.
وقال أكاديميون في كينجز كوليدج لندن، إنه يجب مراقبة النساء المصابات بأمراض مزمنة عن كثب، وذلك لكي تجنبهم الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، ومضاعفاته.
وقالت الدكتورة إريكا مولتيني، إنه على الرغم من أن النتائج التي توصلنا إليها يجب أن تكون مطمئنة للنساء الأصحاء الحوامل في هذا الوقت إلا أنها تسلط الضوء على أهمية حماية أولئك الذين يعانون من ظروف صحية، وأمراض مزمنة، ومراقبتهم عن كثب أثناء الحمل، خاصة إذا ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا COVID-19.