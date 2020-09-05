دراسة: الحوامل الأصحاء أقل عرضة لفيروس كورونا ومضاعفاته

وأضاف أن كل هذه المخاوف تلاشت تماما بعد تحليل مليوني امرأة حامل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد،

ووجدوا أن الأمهات الحوامل اللواتي لا يحملون أى

أمراض

مزمنة، ويتبعون نظاما

غذائيا ولايف

ستايل

صحيا لا يواجهن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 الحاد أكثر من النساء غير الحوامل.

