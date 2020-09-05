منصة مصر الرقمية.. وزير العدل: إقامة الدعاوى بـ المنصة على 3 مراحل..شعراوي: لجان تقدير مالي لسعر متر الأرض..ووزير الاتصالات يوضح كيفية دفع الرسوم الخدمات الرقمية

استضاف الإعلامى محمد الباز اليوم فى حلقة خاصة وزراء التنمية المحلية والعدل والاتصالات لمناقشة مشروع منصة مصر الرقمية وأهميتها والخدمات التى تقدمها كل وزارة من خلالها..





قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع نقابة المحامين، على كيفية استخدام الوسائل الحديثة لإقامة الدعاوى من المحاكم، وغيرها من الخدمات، عبر منصة مصر الرقمية.





وأضاف المستشار عمر مروان، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه سيتم تحويل كل الأوراق والوثائق إلى "ديجيتال"، عبر منصة مصر الرقمية؛ للحفاظ عليها.





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جميع البيانات عبر مشروع منصة مصر الرقمية سيتم جمعها وتنقيتها وحمايتها وضمان سريتها والبيانات هى الثروة الطبيعية للجيل الـ 21.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن بدأ مشروع مصر الرقمية بربط كل قواعد البيانات لدى الحكومة المصرية ببعضها لبعض لمعرفة تعاملات المواطنين مع الجهات المختلفة.





قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قرار إيقاف البناء فى بعض المحافظات جاء لمنع العشوائيات وتنظيم البناء على حسب مخططات سيتم وضعها.





وأضاف شعراوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هناك تعاونا مع القوات المسلحة والشرطة للتصدي لمخالفات البناء ووقف التعدي على أراضى الدولة.





قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تدريب 4 متخصصين بكل محافظة على الصور الفضائية لتحليل الإحداثيات لرصد مخالفات البناء.





وأضاف اللواء محمود شعراوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "وصلنا لأكثر من 332 ألف تقرير خاص بالمخالفات تم توجيهها إلى المحافظات من المساحة العسكرية.





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لدينا قطاعا من المواطنين يزداد يوما بعد يوم يستطيع التعامل مباشرة مع التكنولوجيا.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذا القطاع من المواطنين يستطيع الدخول على منصة مصر الرقمية أو على تطبيقات المحمول الخاصة بمصر الرقمية ويحصل على الخدمة.





قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح لمخالفات البناء 17/19 وتعديله الذي تم في 20 /21 تم معالجة كل النقاط فيه.





وأضاف اللواء محمود شعراوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه تم تشكيل لجان بتقدير مالي بسعر المتر للأراضي على مستوى الجمهورية.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل.





وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المحاكم الاقتصادية يمكن للمحامين والأفراد والشركات تسجيل الدعاوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي سوف يكون قريبا.





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ضبط الأداء والقضاء على الفساد، واحدا من أهداف الرقمنة.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال حواره في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن لتقديم خدمة جيدة من خلال منصة مصر الرقمية كان اهتمامنا بالبنية التحتية قادرة على أن توفى حاجات مصر الرقمية.





قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المراكز التكنولوجية، كان الهدف منها، كيفية إبعاد طالب الخدمة عن مؤديها، دون إرهاق وتعب.





وأضاف اللواء محمود شعرواي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هناك خدمات يتم تأديتها خلال يوم، وأخرى فى عدة أيام، حسب نوع الخدمة المقدمة.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إننا لدينا فى المنظومة القضائية جزئين كبيرين، وهما الشهر العقاري، والتقاضي.





وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الشهر العقارى والتوثيق ينقسم إلى وجهين، وبهما مشكلة عكسية، فتسجيل الملكيات عليه عزوف، والتوثيق عليه تكدس، والمقار كانت محدودة، والآليات محدودة".





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر الرقمية هو مشروع ضخم جدا وكل العناصر المصرية تكثف من جهودها وتتضافر مواردها لبنائه.





وأضاف طلعت خلال حواره في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن مصر الرقمية لا تقتصر علي خدمات مصر المرقمنة ويمكن للمواطن ان يتلقي تعليما والتدريب بالوسائل الرقمية وأن يلتحق بالعمل.