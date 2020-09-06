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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابة هاتفك بفيروسات مدمرة.. وكيفية إجراء مكالمات واتسآب من الكمبيوتر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت تقارير أن عددا كبيرا من مستخدمى هواتف Galaxy S8 و Galaxy Note 8 من شركة سامسونج اشتكوا نظام تحديد المواقع العالمي GPS يقوم بتتبع مواقعهم طوال الوقت. 


صرحت شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite فورتنايت، بأنها قد طلبت من المحكمة وقف ما وصفته بأنه انتقام من شركة آبل لها، بعد أن قامت الشركة بحذف اللعبة من على متجرها App Store . 


اتجهت شركة سامسونج منذ فترة إلى إنتاج هواتف للفئة المتوسطة ببطاريات عملاقة، وهو الأمر الذى لم يتوفرا من قبل، حيث كانت البطاريات ذات السعة الكبيرة هى سمة أساسية في الهواتف الرائدة او هواتف الفلاج شيب فقط، ولكن سامسونج غيرت هذا الأمر تماما. 


تعتبر الفيروسات من أكثر الأسباب التى تعمل على  تدمير الهواتف الذكية، عن طريق إبطاء أدائها أو إضعاف البطارية، من خلال ما تحمله من روابط ضارة تقوم بتدمير النظام الذى يعمل به الهاتف. 


يعد مساعد جوجل Google Assistant ذا فائدة كبيرة للغاية، خاصة بالنسبة للذين يقضون أوقاتا طويلة على هواتفهم الذكية، خلال ساعات اليوم، ويجعل مساعد جوجل استخدام هواتف أندرويد أكثر سهولة وراحة. 


يعد تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp من أسهل التطبيقات استخداما عند ارسال واستقبال الرسائل والمكالمات ليس فقط على تطبيق واتسآب  في هاتفك،و إنما من خلال جهاز الكمبيوتر  


لا شك أن هواتف آيفون توفر خصوصية كبيرة لمستخدميها بشكل كبير؛ الأمر الذى يدفع أغلب مشترى الهواتف الذكية للجوء إليها؛ ولكن رغم ذلك، فهناك بعض التطبيقات الموجودة في آيفون أو الخدمات الأخرى تخترق خصوصيتك.


كشفت تسريبات أن هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج التى سيتم إطلاقها العام القادم كأول هواتف رائدة للشركة في 2021 ،  ستكون هاتفى  Galaxy S21 و +Galaxy S21 وستحتوى على بطاريات عملاقة. 


كشفت تقارير عن طرح حسابات مستخدمى لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite، التى تم اختراقها منذ أسابيع قليلة، للبيع على مواقع ما يعرف بالشبكة السوداء أو الدارك ويب بقيمة مليار دولار أمريكى. 


أطلقت شركة TCL الصينية، سماعات أذن لاسلكية جديدة تسمى MOVEAUDIO S200، والتي تمتاز بميزات محسنة لتقليل الضوضاء الخلفية ENC،  وأدوات التحكم باللمس، وميزة التعقب مقابل سعر حوالي 120 دولار.


تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لعقد حدث جديد يوم 10 من سبتمبر الجاري، تعتزم من خلاله تقديم من خلاله جهازي كمبيوتر محمول، مع سماعتين، وزوجان من الساعات الذكية.









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