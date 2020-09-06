أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابة هاتفك بفيروسات مدمرة.. وكيفية إجراء مكالمات واتسآب من الكمبيوتر

صرحت شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو الشهيرة

فورتنايت، بأنها قد طلبت من المحكمة وقف ما وصفته بأنه انتقام من شركة آبل لها، بعد

أن

قامت الشركة بحذف اللعبة من على متجرها App Store .