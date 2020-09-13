أخبار العلوم والتكنولوجيا .. سوني تعلن موعد حدث مهم لـ PlayStation 5.. وكيف تبدأ محادثة سرية على ماسنجر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





تعمل الكثير من شركات الهواتف الذكية على إنتاج نماذج للهواتف منخفضة السعر، والتى تجمع بين الإمكانات الجيدة وأساسيات مميزات الهواتف الموجودة في السوق من الكاميرا الجيدة والبطارية ذات القدرو العالية، ويعتبر أفضل مثال على هذه الهواتف Poco X3 الذى ياتى ببطارية سعة 5000 مللى أمبير و 4 كاميرات خلفية، ويأتى أيضا هاتف Redmi 9 Prime بنفس قدرة البطارية ونفس عدد الكاميرات.





سوني تعلن عن موعد حدث مهم لأجهزة PlayStation 5.. تفاصيل

أعلنت شركة سونى اليابانية عن عقد حدثا جديدا قادما ، يوم الأربعاء المقبل ، للإعلان عن أهم تحديثات ألعاب الفيديو التى ستحصل عليها أجهزة PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 والتى تم الإعلان عنها رسميا في شهر يونيو الماضى.





ساعة آبل الذكية القادمة سلاح سري في مواجهة فيروس كورونا

من المتوقع أن يشهد محبو ومستخدمو منتجات شركة آبل يوم الثلاثاء المقبل، الإعلان عن عدد من أهم المنتجات منها هواتف iPhone 12 وجهاز آيباد iPad Air 4 ، وكذلك ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 6 التى تتمتع بعدد من المميزات الخارقة .





مع اقتراب إطلاق iPhone 12.. ما هى أفضل الأوقات لشراء هاتف آيفون؟

اقترب موعد إطلاق هواتف آيفون لهذا العام iphone 12 ، والتى سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل حسب آخر التقارير، و سيتحدد مع موعد إطلاقها أسعارها التى ستشكل عاملا كبيرا في قرارات الشراء لدى محبى ومستخدمى آبل.







