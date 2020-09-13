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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. سوني تعلن موعد حدث مهم لـ PlayStation 5.. وكيف تبدأ محادثة سرية على ماسنجر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

تعمل الكثير من شركات الهواتف الذكية على إنتاج نماذج للهواتف منخفضة السعر، والتى تجمع بين الإمكانات الجيدة وأساسيات مميزات الهواتف الموجودة في السوق من الكاميرا الجيدة والبطارية ذات القدرو العالية، ويعتبر أفضل مثال على هذه الهواتف  Poco X3  الذى ياتى ببطارية سعة 5000 مللى أمبير و 4 كاميرات خلفية، ويأتى أيضا هاتف Redmi 9 Prime بنفس قدرة البطارية ونفس عدد الكاميرات. 


أعلنت شركة سونى اليابانية عن عقد حدثا جديدا قادما ، يوم الأربعاء المقبل ، للإعلان عن أهم تحديثات ألعاب الفيديو التى ستحصل عليها أجهزة PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 والتى تم الإعلان عنها رسميا في شهر يونيو الماضى. 


من المتوقع أن يشهد محبو ومستخدمو منتجات شركة آبل يوم الثلاثاء المقبل، الإعلان عن عدد من أهم المنتجات منها هواتف iPhone 12 وجهاز آيباد iPad Air 4 ، وكذلك ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 6 التى تتمتع بعدد من المميزات الخارقة . 


يختلف استخدام محركات البحث على حسب الأجهزة أو الهواتف التى يتم استخدامها ومعظم مستخدمى هواتف آيفون وأنظمة  iOS يستخدمون محرك البحث أو متصفح سفارى، ومعظم أصحاب هواتف أندرويد يستخدمون محرك جوجل كروم.  


اقترب موعد إطلاق هواتف آيفون لهذا العام  iphone 12، والتى سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل  حسب آخر التقارير، و سيتحدد مع موعد إطلاقها أسعارها التى ستشكل عاملا كبيرا في قرارات الشراء لدى محبى ومستخدمى آبل. 


يعتمد الملايين من المستخدمين على تطبيق ماسنجر Messenger أثناء ارسال واستقبال الرسائل، حيث يضم التطبيق اكثر من مليار مستخدم حول العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يتبادلون الرسائل في النسخة العادية من التطبيق وليست المشفرة. 


أعلنت شركة سامسونج، الشهر الماضى، عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 والذى جاء من ضمنها هاتف Galaxy Note 20 Ultra الهاتف الأغلى والأكثر تميزا لإمكاناته الفائقة الذى يتمتع بها والغير موجودة في أى هاتف آخر من هواتف أندرويد حتى الآن. 




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