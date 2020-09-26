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رياضة

أخبار الرياضة.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب.. والزمالك يكثف مفاوضاته لضم رجب بكار.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي :

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك، كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في بيراميدز؛ من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة. 

فيديو جديد.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك


وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة رسائل للاعبي الفريق الأبيض، قبل مباراة الجونة، والمقرر لها مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

في أول حوار لـ سواريز بقميص أتليتكو: تحفزت للعب بأحد كبار إسبانيا.. وسيميوني يعرف كيف يتحدث إلي


قال لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد إن ما حفزه على الانضمام إلى ناديه الجديد؛ كان قيمته في إسبانيا، وقتاله الدائم ليكون في المقدمة والحافز الكبير، كما أشار إلى حديثه مع دييجو سيميوني مدرب الفريق.

محمد فضل يكشف حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح واللجنة الخماسية.. فيديو



كشف محمد فضل عضو اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة، عن حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول، مع اللجنة خلال الفترة الحالية.

محمد فضل يوضح خلافه مع مرتضى منصور وأزمة صلاح وعلاقته بالأهلي وموقفه من الانتخابات



وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد الكرة المصري بصورة مؤقتة، عدة رسائل، تحدث خلالها عن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع اتحاد الكرة، وعلاقته مع الأهلي خلال الفترة الحالية، إلى جانب خلافه مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

فلوس شراء اللاعبين مصدرها إيه؟.. محمد فضل يتحدث عن تراخيص الأندية واستضافة دوري الأبطال والكونفيدرالية


وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد الكرة المصري بصورة مؤقتة، عدة رسائل تحدث من خلالها عن تراخيص الأندية، وتكريم النجوم، وملف استضافة مصر لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية .

بلغنا الشرطة علطول.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب .. فيديو



كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل أزمة اختفاء عدد من كئوس المنتخب الاول خلال الفترة الماضية 



كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة المصري، عن حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة عقب انتهاء مهمته.



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