أخبار الرياضة.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب.. والزمالك يكثف مفاوضاته لضم رجب بكار.. فيديو

فيديو جديد.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة رسائل للاعبي الفريق الأبيض، قبل مباراة الجونة، والمقرر لها مساء غد، الأحد ، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

في أول حوار لـ سواريز بقميص أتليتكو: تحفزت للعب بأحد كبار إسبانيا.. وسيميوني يعرف كيف يتحدث إلي





قال لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد إن ما حفزه على الانضمام إلى ناديه الجديد؛ كان قيمته في إسبانيا، وقتاله الدائم ليكون في المقدمة والحافز الكبير، كما أشار إلى حديثه مع دييجو سيميوني مدرب الفريق.









كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة المصري، عن حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة عقب انتهاء مهمته.



