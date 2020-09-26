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مرأة

بفضل الفسفور والكالسيوم.. تعرف على فوائد الترمس للعظام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
فوائد الترمس للعظام
فوائد الترمس للعظام
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آية التيجي
هناك العديد من فوائد الترمس للعظام فهي عبارة عن بقوليات تنمو في جميع أنحاء أوروبا وهي وجبة خفيفة شائعة في البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومصر، ويكمن فوائد الترمس للعظام في انه يساهم في جعل العظام قوية واكثر صحة لاحتوائه على البروتين والألياف الذي يحارب زيادة الوزن .

ويرتبط فوائد الترمس للعظام بالعناصر الغذائية التي يحتويها، ومن اهمها حمض الأرجينين الأميني الذي يمنع الإصابة بمشاكل العظام.

ويساهم محتوى الترمس من عناصر غذائية في محاربة أمراض ضغط الدم ، والكوليسترول والدهون، وارتفاع مستويات السكر في الدم، الذي تسبب يعتبر بوابة لمجموعة من الأمراض المسببة لمشاكل العظام.

ومن أبرز فوائد الترمس للعظام ايضا هي الحفاظ على صحة العظام، وتجنب مشاكل، مثل : هشاشة العظام والكسور وغيرها من مشاكل العظام المختلفة، ويوفر الترمس حوالي 85٪ من الفسفور الذي يحتاجها عظامنا وأسناننا .

ويحتوي الترمس على الكثير من الكالسيوم والفوسفور، وهو ما يخلق فوائد الترمس للعظام لأنه يجعل العظام قوية وصحية؛ حيث ان تناوله يجعل العظام والأسنان أكثر صحة.
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