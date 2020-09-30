العناية بالأطفال في الأشهر الأولى.. ومشاكلهم مع النوم

تعتبر العناية بالاطفال في الأشهر الأولى أمر يحتاج إلى الكثير من الصبر، ومعرفة المشاكل التي يمكن ان تواجه الأم مع طفلها، أو بوجود شخص آخر بخلاف الأم على دراية بـ طرق العناية بالأطفال في الأشهر الأولي.





وهناك بعض النصائح التي يجب على الأم معرفتها ، وذلك حتى تستطيع العناية بالأطفال في الأشهر الأولي ، ويمكن لهذه النصائح ان تجنب الأم بكاء الاطفال الشديد، ومشاكل الإمساك، ومتلازمة موت الرضيع وهي أكثر الأخطاء حدوثا مع الأطفال في الشهور الأولى.





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كيفية التعامل مع الطفل في الشهور الأولى

هناك طرق محددة لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل في الشهور الأولي، والتي عادة لا تحتاج سوى لبعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها، وذلك لتجنب حدوث مشاكل أو مضاعفات للطفل الرضيع من دون قصد، وعن كيفية التعامل مع الطفل في الشهور الأولى اتبعي ما يلي:



1- الحرص على الرضاعة الطبيعية قد المستطاع خلال الـ6 أشهر الأولى.

2- عند وجود مشكلة في الرضاعة الطبيعية اللجوء للطبيب لوصف نوع الحليب المناسب للطفل.

3- وضع طفلك دائما على ظهره أثناء النوم.

3- ترك الطفل خارج السرير عند اللعب ويفضل وضعه على الأرض في الشهور الأولي بعيدا عن أى ألعاب محشوة.

4- احتفظ برأس طفلك، بين بطانيتين حول الأكتاف، حتى لا يقوموا بالنوم على وجوههم.

5- دع طفلك ينام في سريره الخاص به، في نفس الغرفة التي ينام فيها الوالدين في الأشهر الستة الأولى.

6- استخدم مرتبة ثابتة ومسطحة ومقاومة للماء وبحالة جيدة.

7- الحفاظ على درجة حرارة الغرفة معتدلة، على ان تكون درجة حرارة الغرفة 16 الى 20 C، مع وجود ضوء خافت بجانب الفراش.

8- توفير بيئة مريحة لنوم الطفل.

9- تجنب التدخين أثناء الحمل أو السماح لأي شخص يدخن في نفس الغرفة مع طفلك (قبل وبعد الولادة على حد سواء).

10- تجنب النوم بجانب الطفل ساء كان على سرير، أو أريكة، أو كرسي.

11- لا تشارك السرير مع طفلك إن كنت تدخن، وعليك التخلص من الملابس و رائحة السجائر تماما قبل حمله.





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تربية الرضيع في الشهور الأولى

وعن تربية الرضيع في الشهور الأولي فهو لا يحتاج إلى توجيه وتعديل سلوكياته؛ حيث ان هدف الطفل في هذا الوقت اللعب وتناول الطعام ورؤية وتتبع والديه وقضاء الوقت معهم، لذا فلا يوجد قواعد لتربية الرضيع في الشهور الاولي، ولكن يمكن اتباع بعض النصائح في التعامل مع طفلك في هذه المرحلة، ومن أهمها:





1- يسمح للطفل بتناول الخضار أو الفواكه.

2- لابد أن يكون الطعام مهروسًا جيدًا ثم تقل نسبة الهرس تدريجيًا شهر تلو الآخر.

3- يقدم للطفل ملعقة واحدة من صنف واحد فقط أول يوم، وملعقتين من نفس الصنف في اليوم الثاني وهكذا حتى اليوم الرابع.

4- عند التأكد من عدم إصابة الطفل بالإمساك أو الإسهال أو السخونية من أول صنف يتم تغييره لاختبار نوعًا آخر.

5- عدم إعطاء الطفل الملح، والسكر، والزيت، والزبدة، واللبن البقري في هذا السن.

6- يمكنك إضافة نكهة لـ طعام طفلك منذ 6 إلى 8 أشهر بوضع كمية قليلة جدًا من الكرفس أو الزعتر أو الكراوية أو الكمون أو النعناع أو القرفة.

7- عدم ازالة قشر الطعام للاستفادة من مكوناته.

8- لابد أن تكون أدوات تغذية الطفل معقمة بالماء الساخن والخل الأبيض.

9- الامتناع عن إضافة الملح والسكر والعسل واللبن البقري والجاموسي والزبدة إلى طعام الطفل.





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كيف أتعامل مع طفلي في الشهر الأول

وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول فإن الأمر يحتاج إلى معرفة ما يحتاجه الطفل؛ حيث لا يعرف الطفل في هذه المرحلة ان يعبر عما يعانيه، لذا فنحتاج لمعرفة طرق إطعام الطفل أو النوم، والمغص، والإمساك.



وبالنسبة لكيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول بالنسبة للرضاعة الطبيب، فيجب ان يحصل الطفل في الشهر الاول بقدر ما يريدون من الحليب في هذا العمر، ولكن القاعدة العامة هي ما يقرب من 12 إلى 32 أوقية من حليب الثدي ، بشكل عام من 16 إلى 32 أونصة في 24 ساعة ، يعد معيارًا جيدًا للأطفال الذين يرضعون حليبًا اصطناعيًا.

وعندما يبلغ عمر الطفل أسبوعين فقط، فهو في الواقع يتنقل بين مشاهدة ما يدور حوله باهتمام (يسمى وضع التنبيه الهادئ) ، ويتحرك بنشاط وحتى يصدر أصواتًا صغيرة (تسمى وضع التنبيه النشط).

وعن كيفية التعامل مع طفلي في الشهر الأول، فإن معظم الأطفال تعاني من المغص الشديد من عمر سبعة إلى 10 أيام بعد الولادة ، لذا فيمكن لبعض العلاجات التي يصفها الطبيب ان تكون فعالة في علاج المغص الشديد.

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نوم الطفل في الشهر الأول

قد يشعر الآباء بالقلق من عدم نوم الطفل في الشهر الأول لفترات طويلة، ولكن يمكن لبعض النصائح البسيطة ان تساعد الطفل على النوم بشكل افضل بالأخص في الشهر الاول.



